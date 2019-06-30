Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Братске, которое было посвящено вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области, поручил представителям региональной власти взять на контроль текущую обстановку и координировать ход восстановительных работ в Иркутской области. Об этом 30 июня сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что поздно вечером 29 июня в Иркутскую область прибудет президент РФ для проведения совещания по возможности ликвидации последствий паводка.

В совещании приняли участие федеральные министры, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, а также главы муниципальных образований, пострадавших от дождевого паводка.

Владимир Путин обратил внимание на необходимость оперативного решения следующих задач. «Нужно наладить информирование людей о том, что происходит, где находятся пункты временного размещения, где можно получить помощь, включая медицинскую помощь, а также питьевую воду, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости», – сказал он.

Президент РФ подчеркнул, что особое внимание следует уделить бесперебойному обеспечению граждан питьевой водой в требуемых объемах.

Кроме того, президент отметил, что нужно незамедлительно начать выплаты пострадавшим гражданам. «Обращаю внимание: необходимо, чтобы деньги не только поступили в регион – как доложил министр финансов, они уже должны быть здесь, в регионе, – нужно, чтобы деньги до людей дошли, до каждого конкретного человека, до каждой семьи», – привели в Сибирском окружном информационном центре слова Владимира Путина.

«Деньги, которые должны быть выданы в ближайшее время, где и как люди будут получать эти деньги?» – процитировали в ТАСС вопрос президента к главе региона в ходе совещания.

Сергей Левченко ответил, что тем, у кого есть банковские карты, уже начали перечислять деньги. Путин возразил ему, сказав, что у многих жителей затопленых районов карточки отсутствуют.

Глава региона продолжил, сообщив, что во всех районах, которые подтоплены, с 30 июня будут выдавать наличные деньги в соответствии с подтвержденными списками, и места, где будут это делать, обозначены. «Люди знают, мы разными способами показываем, где можно получить», — приводит ТАСС слова губернатора Иркутской области.

«Нужно как можно быстрее организовать эту работу, потому что у многих утрачены документы и карточек никаких нет, вообще ничего нет. Нужно детей кормить каждый день и самим питаться нормально. Поэтому без лишних формальностей нужно организовать все, должным образом», — цитирует ТАСС Владимира Путина.

Президент отметил, что организация этой работы зависит от руководителей муниципалитетов и районов, губернатора и его команды, еще нужно подключать МЧС. По словам Владимира Путина, деньги на ликвидацию последствий ЧП есть, однако нужно действовать четко и оперативно.

Среди первоочередных задач глава государства также назвал контроль эпидемиологической обстановки и ситуации с ценами на товары первой необходимости, прежде всего в пострадавших районах, а также организацию летнего оздоровительного отдыха детей.

Особое внимание президент РФ обратил на необходимость наметить план действий по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее. «Времени очень мало. Нужно сделать все, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступят холода», — привели слова президента в Сибирском окружном информационном центре. Он также добавил, что требуется оперативно оценить ущерб и начать восстановление инфраструктуры – объектов энергетики, связи и транспорта, здравоохранения и образования, школы, детские сады, больницы.

По результатам совещания подготовлен проект поручений и будет создана правительственная комиссия, которую возглавит заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. 3 июля в Москве планируется провести следующее совещание по ситуации в Иркутской области.

«Прошу относиться к решению всех стоящих перед вами задач не формально, а просто работать на совесть. Пострадавших очень много, объём работы очень большой. И именно от координации этой работы будет зависеть конечный результат», – процитировали главу государства в Сибирском окружном информационном центре.

Отметим, что, по данным МЧС, в четырёх муниципальных районах Иркутской области – Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском, подтоплен 31 населённый пункт. Наводнение явилось результатом обильных осадков и как следствие переувлажнения почвы и подъема уровня воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей. Подтопленными оказались 3735 жилых домов, в которых проживают 9063 человека, в том числе 2087 детей, 32 социально значимых объектов (ФАП, школы и детские сады), 3747 приусадебных участков. Повреждены 13 автомобильных мостов, ограничено движение для грузового транспорта на двух участках федеральной трассы Р-255 «Сибирь», подтоплены 16 участков автомобильных дорог местного значения.

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