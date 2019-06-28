Компания МТС и Музей истории Томска завершили разработку мобильного путеводителя «Городские легенды Томска». Мобильный гид создан в рамках общероссийского проекта МТС «Городские легенды» при поддержке Администрации города Томска.

«Точками» путеводителя стали 12 достопримечательностей, историей которых поделились активные горожане. Все точки необычного маршрута были выбраны при участии экспертов-краеведов в ходе голосования, которое проходило в мае месяце. Маршрут длиной в 4 км и 2 часа начинается от Спасской башни, что на Воскресенской горе и заканчивается на ул. Кузнецова, у дома 20а, где жила муза Матисса Лидия Делекторская.

«Внутренний туризм становится все более популярным среди россиян, в том числе томичей. Объемы мобильного трафика говорят о росте количества гостей города, которые приезжают в Томск не только по делам, но и с желанием познакомиться с историей и культурой одного из старейших городов Сибири. Мобильная экскурсия — это наш подарок Томску, она позволяет увидеть город глазами местных жителей. Теперь благодаря цифровым технологиям маршрут доступен каждому, кто интересуется историей города. Приглашаю всех желающих пройти маршрут — я уверена, что каждый узнает о Томске много нового», – отметила директор томского филиала МТС Марина Фещенко.

Маршрут аудиогида охватывает скрытые и неформальные достопримечательности Томска – в путеводитель вошли как легенды, уходящие корнями глубоко в историю Томска, так и события, связанные с нашими современниками. Систематизировать и объединить полученные легенды в один маршрут помогли журналист и историк-краевед Виктор Нилов, а также известный томский скульптор и краевед Олег Кислицкий.

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