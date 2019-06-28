В Москве презентовали концепцию проведения в Новосибирске форума «Технопром-2019»

Заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков презентовал в Москве дипломатам и представителям иностранных деловых и научных кругов форум «Технопром», а также концепцию его проведения в регионе в сентябре 2019 года.
Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, участие во встрече приняли представители 10 стран, в том числе республик Беларусь и Кореи, а также Израиля, Италии, Казахстана, Китая, Сингапура, Франции, ФРГ и ЮАР.
Заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков отметил, что форум «Технопром» традиционно является одним из крупнейших технологических мероприятий России, в задачи которого входит продвижение отечественных научных разработок и инноваций. За годы своего существования форум доказал востребованность и значимость. Так, в 2018 году его мероприятия посетили более 7,8 тысяч человек из 19 стран, по итогам было заключено 49 соглашений мирового и федерального уровня. Форум неслучайно проводится в Новосибирской области, так как регион является одним из крупнейших научных и технологических центров страны.
Деловая программа форума «Технопром-2019» будет включать в себя несколько десятков мероприятий по таким направлениям как технологическая политика, наука и технологии, лидерство и партнерство, территории роста, финансовые модели, инновации в медицине и образовании. Для наглядной демонстрации достижений в науке и промышленности в рамках форума пройдут выставочные мероприятия.
Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что распоряжение о проведении VII Международного форума технологического развития «Технопром» подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. На ближайшее время запланировано проведение первого заседания оргкомитета форума.