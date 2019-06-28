Новосибирская Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий (МАРП) представила стратегию бизнес-объединения, рассчитанную на 10 лет. Стратегия включает переход ассоциации на проектное управление и CRM-системы, усиление взаимодействия с органами госвласти, меры по привлечению в сообщество новых участников.

Стратегию МАРП разработала инициативная группа участников бизнес-объединения в составе Сергея Карпекина (президент МАРП), Дмитрия Шевченко (директор новосибирского филиала СПАО «Ингосстрах»), Владислава Моргуна (гендиректор ООО «Инженерно-технический центр «Электрокомплектсервис»), Вячеслава Зыкова (директор ООО «Чистый город»), Игоря Диденко (директор ООО «ГофроМастер») и Алексея Шпикельмана (директор ООО «Байт»). Модерацию программы вела директор Professional coaching&mentoring academy Алена Гузеева. По словам Сергея Карпекина, необходимость стратегии вызвана тем, что некоторые методы работы ассоциации устарели, участники объединения начинают терять к нему интерес, и количество членов МАРП не растет. При этом разработчики стратегии пообещали обойтись без «радикальных предложений». «Задачи ломать или что-то менять кардинально не стояло. Стояла задача поискать пути улучшения деятельности», — пояснил Сергей Карпекин.

Стратегия включила в себя определение миссии МАРП и целей объединения, в числе которых улучшение показателей бизнес-климата в регионе, обеспечение безопасности предпринимательской деятельности, усиление авторитета ассоциации. В Новосибирской области – более 70 тыс. активно действующих предприятий и предпринимателей, и запрос на их объединение, по мнению самих коммерсантов, есть. Также стратегия предполагает внедрение в работу МАРП инструментов проектного управления: создание инициативных групп, выбор экспертов, перспектива организации в структуре ассоциации «совета членов общественных советов». Внедрение CRM-систем поможет ассоциации организовать более современные базы данных новосибирского бизнеса. Еще одной задачей стратегии станет продолжение настройки отношений предпринимателей и госвласти, в которых сейчас «проявляются противоречия». «Проблемы взаимоотношений бизнеса и власти будут существовать всегда в силу разных интересов. Задача власти – реализация социальных проектов и максимальная концентрация ресурсов, в первую очередь налоговых. Задача бизнеса это увеличение прибыли. Это разные векторы. Когда мы приходим с инициативой улучшения предпринимательского климата, она всегда затрагивает интересы бюджета. Нам говорят – чем мы закроем выпадающие ресурсы, покажите бюджетную эффективность инициативы», — рассказал генеральный директор МАРП Юрий Бернадский.

Работа над стратегией шла почти год. Был создан пакет конкретных действий, разбитых по срокам — стратегическая карта, дерево целей, календарный план. Как рассказал «Континенту Сибирь» Сергей Карпекин, члены МАРП встретили презентованную стратегию благожелательно, и сейчас присылают свои предложения по ней, которые, впрочем, не носят кардинальный характер. «Просят учесть какие-то моменты. К примеру, те, кто работает в сфере услуг, просят, чтобы внимание уделялось не только промышленности, но и им тоже. Это правильно, наша стратегия предусматривает расширение границ. Нельзя забывать о тех, кто работает в финансовой сфере, сфере услуг, логистики, туризма», — поделился президент МАРП. По его словам, стратегия основана на использовании современных технологий, методов стратегии и взаимодействия бизнеса, в том числе, с чиновниками. «Специфика власти меняется, модель дружбы уже не работает. Если раньше сами чиновники были из этой среды, знали бизнесменов, с кем-то вместе росли или работали раньше, то сейчас ситуация меняется. Чиновники все больше технократы, или приезжают из других регионов. Власть сейчас ждет от нас качественной экспертизы, и мы на этом будем делать упор. Мы интересны власти, она готова с нами сотрудничать при условии, что наши предложения будут глубоко проработаны и будут нести пользу для экономики, для предприятий, и для бюджетной сферы. Не то, чтобы мы должны поменять наши методы работы, но мы должны сделать наши методы экспертизы более выверенными», — сказал Сергей Карпекин.

Он уточнил, что все предложения, поступающие в рамках обсуждения стратегии, рабочая группа будет собирать в течение недели. Затем в документ будут вноситься необходимые поправки. «Самое главное – не просто утвердить стратегию, но приступить к ее эффективной реализации», — добавил президент МАРП.

По мнению президента «Новосибирского банковского клуба», заслуженного экономиста РФ Владимира Женова, необходимость в переформатировании МАРП назрела уже давно. «Стратегия запоздала, по меньшей мере, на год. Там как из песни, ни одного слова не выкинешь, все правильно. Я ценю работу молодой рабочей группы, которую я бы сравнил с молодой гвардией Наполеона. Очень рад, что ребята неравнодушные, жаль, что их мало. Нужно более объемная критическая масса, которая поддержит развитие МАРП, вдохнет жизнь. «И не давить своим авторитетом, и опытом не слишком донимать. У молодых свои приоритеты, и это надо ясно понимать (стихотворение Андрея Дементьева – «КС»)», — сказал стоявший у истоков ассоциации Владимир Женов. По его мнению, МАРП сегодня, как и многие другие общественные организации такого рода, переживает кризис развития. Он касается смены поколений, возраста лидеров, изменения структуры экономики предприятий и взаимоотношений бизнеса с властью. «Как писал Джордж Оруэлл, тот, кто управляет прошлым – тот управляет будущим. Большинство традиций, на мой взгляд, а он очень субъективен, во многом утеряно. Власть действительно «научилась» работать с бизнесом, зачастую на уровне района, города, области. Власть слушает бизнес, а потом продвигает идеи и решения, которые насаждаются сверху, не думая, что на местах они могут быть реализованы иначе. И в этом была бы самая главная задача МАРП: услышать мнение бизнеса на местах, особенно среднего и мелкого, на котором, собственно говоря, все должно держаться», — рассказал Владимир Женов.

В качестве примера он привел переговоры с властями Новосибирской области о разработке законопроекта, который позволил бы легализовать в регионе лоббирование интересов бизнеса. «Я предлагал Андрею Александровичу Травникову, которого глубоко уважаю за его дела, разработать первый в России региональный закон о лоббировании. Для этого у нас есть все. Он поддержал эту идею и, как человек конкретный добавил: «Как же ее будет сложно реализовать». Я сказал: «Давайте попробуем». Вот это могло бы стать задачей МАРП. У нас в регионе позиционирование бизнеса еще держится, сколько это продлится – трудно сказать. Нужно прикладывать неимоверные усилия, чтобы заставить власть с тобой считаться. Это, к сожалению, общероссийская тенденция», — резюмировал Владимир Женов.

Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий была создана в Новосибирске в 1989 году. Сегодня МАРП объединяет более 400 руководителей предприятий регионов Сибири и Дальнего Востока. Ассоциация представляет интересы более 30 региональных профессиональных бизнес-объединений. В интервью «Континенту Сибирь» в феврале текущего года губернатор Новосибирской области Андрей Травников в очередной раз подтвердил статус Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) как основной, по его мнению, площадки взаимодействия директорского корпуса и областного правительства.

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