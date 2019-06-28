Сергей Меняйло: «Подойти к вопросам организации и проведения в регионах Сибири выборов необходимо серьезно и ответственно»

Подготовку и проведение в Сибири выборов, назначенных на 8 сентября 2019 года, рассмотрели на совместном заседании совета при полпреде президента РФ в СФО и межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение».

Как сообщает сибирский окружной информационный центр, в единый день голосования 8 сентября текущего года в республике Алтай пройдут выборы главы региона и депутатов республиканского парламента, в республике Тыва состоится избрание депутатов Верховного Хурала. Также, в шести регионах назначены дополнительные выборы депутатов органов законодательной власти по отдельным округам.

Кроме того, муниципальные выборы пройдут во всех регионах Сибири, самые крупные из них – избрание мэра Новосибирска и депутатов Думы Иркутска. Всего выборы депутатов представительных органов состоятся в 150 муниципальных образованиях различного уровня, выборы глав в 108 муниципалитетах.

Сергей Меняйло отметил, что по сравнению с 2018 годом, общее число предстоящих в округе выборов не так велико, однако подойти к их организации необходимо не менее серьезно и ответственно. Опираться в этом вопросе необходимо на значительный опыт межведомственного взаимодействия, который был наработан в период подготовки и проведения федеральных, а также массовых региональных и муниципальных выборов прошлого года.

Организаторами выборов выступают избирательные комиссии. Задача органов власти – в пределах собственных компетенций оказать им максимальное содействие. Комиссии должны быть своевременно обеспечены финансированием, надлежащим образом оборудованными и охраняемыми помещениями, оргтехникой, средствами связи и транспортом. Актуальными задачами остаются оснащение избирательных участков металлодетекторами, создание условий бесперебойного энергоснабжения, а также организация видеонаблюдения. Отдельное внимание нужно уделить информированию избирателей о проводимых выборах и возможностях реализации их избирательных прав.

«До 8 сентября остался всего 71 день и активную совместную работу по подготовке к выборам требуется проводить уже сейчас», – подчеркнул полпред президента.

Кроме того, в ходе обсуждения была отмечена значимость принятия дополнительных предупредительных мер по минимизации факторов, способствующих росту социальной напряженности, повышение оперативности и качества реагирования на обращения граждан по социально-экономическим вопросам.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что избирательная комиссия Новосибирска заказала организацию онлайн-трансляции выборов мэра. Цена контракта — более 12,3 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из городской казны.

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