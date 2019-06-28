События вокруг клиники Мешалкина: закономерный итог нарушений или захват власти?

Елена Жданова
 
Клиника Мешалкина

«Континент Сибирь» предлагает принять участие в опросе, посвященном последним событиям вокруг клиники Мешалкина.

Для участия в голосовании нужна авторизация.

Как Вы считаете, носят ли уголовные дела вокруг клиники Мешалкина, «заказной» характер, или крупные нарушения действительно присутствовали, и итог закономерен?
  • Крупные хищения несомненно были (0%)
  • Все разбирательства вокруг института носят «заказной» характер, чтобы подорвать его слаженную работу (0%)
  • Следствие покажет. Пока непонятно, кто прав, а кто виноват (0%)
  • Это московские «игры», поэтому никто наверняка не узнает, были ли на самом деле факты нарушения, или нет (0%)
  • Мне совершенно все равно, что происходит с клиникой Мешалкина (0%)
  • Другой ответ (указать в комментариях) (0%)
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