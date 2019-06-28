События вокруг клиники Мешалкина: закономерный итог нарушений или захват власти?

«Континент Сибирь» предлагает принять участие в опросе, посвященном последним событиям вокруг клиники Мешалкина.
Для участия в голосовании нужна авторизация.
Как Вы считаете, носят ли уголовные дела вокруг клиники Мешалкина, «заказной» характер, или крупные нарушения действительно присутствовали, и итог закономерен?
- Крупные хищения несомненно были (0%)
- Все разбирательства вокруг института носят «заказной» характер, чтобы подорвать его слаженную работу (0%)
- Следствие покажет. Пока непонятно, кто прав, а кто виноват (0%)
- Это московские «игры», поэтому никто наверняка не узнает, были ли на самом деле факты нарушения, или нет (0%)
- Мне совершенно все равно, что происходит с клиникой Мешалкина (0%)
- Другой ответ (указать в комментариях) (0%)