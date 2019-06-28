Росприроднадзор отказал в выдаче лицензии на работу с твердыми коммунальными отходами (ТКО) региональному оператору в Омской области, компании «Магнит». В компании отказ объяснили технической ошибкой, а замечания регулятора назвали легкоустранимыми.

Лицензию на работу с ТКО регоператор должен был получить до 1 апреля 2019 года. Как выяснилось в июне текущего года, в ходе отчета об итогах работы правительства Омской области за 2018 год, необходимый разрешительный документ «Магнит» так и не получил. Ситуация, поставившая под вопрос легитимность работы регоператора, вызвала недовольство властей Омской области. В «Магните» заверили, что проблема будет решена. В пятницу, 28 июня стало известно, что очередная попытка получить лицензию на работу с ТКО для омского регоператора закончилась неудачно.

Отказ в выдаче лицензии в «Магните» объяснили технической ошибкой. «В виду досадной технической ошибки произошел формальный отказ в выдаче лицензии, однако этот процесс исправим и означает лишь небольшую отсрочку в запуске мусоросортировочного завода. У надзорных органов нет вопросов в части экологического законодательства, есть одно техническое замечание, которое легкоустранимо», — пояснила «Континенту Сибирь» пресс-секретарь компании «Магнит» Марина Прожога. Она уточнила, что, в связи с допущенной ошибкой, в компании было проведено внутреннее расследование и приняты кадровые решения. В ближайшее время документы будут исправлены и поданы для рассмотрения вопроса о выдаче лицензии. «Все обязательства по обработке-сортировке отходов компания выполнит до конца 2019 года», — подчеркнула представитель регоператора.

«Магнит» — не единственный регоператор в Сибири, работающий без лицензии. Накануне на прошедшем в Новосибирске в формате видеоконференции совещании под руководством полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло поднимался вопрос работы в Рубцовске Алтайского края регоператора «ВторГеоРесурс», у которого также нет разрешения. По словам заместителя председателя правительства Алтайского края Александра Лукьянова, за день перед совещанием компания подала заявку на переоформление лицензии, выдача документа ожидается в течение 30 дней.

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