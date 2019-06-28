Группа компаний «Рольф», являющаяся самым крупным автодилером России, выиграла тендер на поставку патрульных автомобилей в структуры МВД на общую сумму свыше 3 млрд рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок 25 июня. Предполагается, что треть всех автомобилей отправятся в Сибирский федеральный округ.

«Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения министерства внутренних дел РФ планирует закупить 1591 патрульный автомобиль стоимостью 1 млн 805 тыс. рублей. Общая сумма трех контрактов на поставку машин составляет 3 млрд 300 тыс. рублей», — говорится в документах, размещенных на сайте госзакупок. По данным ТАСС, 526 автомобилей планируется поставить в Сибирский федеральный округ. Примечательно, что ООО «Рольф» было единственным участником торгов, а решение в ее пользу было принято единогласно восемью членами аукционной комиссии.

Напомним, что группа компаний «Рольф» основана в 1991 году и является самым крупным автодилером России по количеству продаваемых автомобилей. Портфель брендов включает марки Audi, BMW, Chrysler, Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, SKODA, Smart, Toyota, Volkswagen. Большинство салонов группы компаний расположены в Москве и Санкт-Петербурге. По итогам 2018 года выручка «Рольфа» составила 229,7 млрд рублей. Основателем группы компаний является Сергей Петров, российский миллиардер, депутат Государственной Думы РФ 5-го и 6 созывов от партии «Справедливая Россия».

На уходящей неделе в офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски, которые проводила Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет РФ. В отношении Сергея Петрова, а также топ-менеджера холдинга Татьяны Луковецкой (в настоящее время не работает в «Рольфе» и является вице-президентом по продажам и маркетингу компании «Аурус», выпускающей автомобилей для «перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране») и члена совета директоров Анатолия Кайро было возбуждено уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. По версии следствия, руководство «Рольфа» заключило подложный договор купли-продажи своей дочерней структуры «Рольф Эстейт» по завышенной на 4 млрд рублей стоимости с кипрской офшорной компанией «Панабел Лимитед».

Сам Сергей Петров, находясь за границей, классифицировал действия правоохранительных органов как попытку «рейдерского захвата», а также отмечал, что ему предлагали продать группу компаний за 50% от ее рыночной стоимости. В интервью «Ведомостям» он также отмечал, что не намерен возвращаться в Россию.

Более подробно о пути ГК «Рольф» на рынке можно прочитать в интервью Сергея Петрова, которое он давал «Континенту Сибирь» в 2012 году.

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