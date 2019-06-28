«Сибантрацит» организует отдых 100 детей из Новосибирской области на Черном море

В лагерь на черноморское побережье в первую смену уже отправились 30 детей. Расходы по оплате путевок, оформлению медицинских страховок, питания в дороге взяли на себя АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный».

По информации пресс-служба «Сибантрацита», ребята в возрасте от 12 до 15 лет проведут три недели в детском санаторно-оздоровительном комплексе Анапы «Жемчужина России». Отдых на Черном море организовали для подростков АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный». Проект разработан при поддержке губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

По словам главы региона, «Группа «Сибантрацит» — надежный социальный партнер. У компании заключены соглашения о социально-экономическом взаимодействии со всеми муниципальными образованиями Искитимского района, где находятся производственные объекты предприятий. Организация детского отдыха на побережье Черного моря — проект, который группа реализует сверх своих обязательств.

На черноморское побережье едут дети, которые отличились в учебной, исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 50 из них — ребятишки из Искитимского района, остальные — дети сотрудников угледобывающих предприятий. Отбор кандидатов и утверждение списков осуществляла комиссия из представителей угольных компаний, управлений образованием и соцзащиты, замглавы администрации Искитимского района по социальным вопросам.

Как отметил генеральный директор УК «Сибантрацит» Максим Барский, этот проект — одно из социальных мероприятий, которые комплексно реализуются компанией в регионах присутствия.

Отправка детей в лагерь во вторую и третью смену состоится в июле и августе. Аналогичный проект группа «Сибантрацит» реализует и в Кемеровской области.

АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» (входят в группу «Сибантрацит») — крупные угледобывающие предприятия, лидеры по добыче и экспорту высококачественного антрацита. Предприятия обеспечивают 5100 рабочих мест, реализуют социальные и благотворительные программы, ставят повышение экологической безопасности в разряд приоритетных задач, входят в число крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области.

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