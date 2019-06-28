Власти Новосибирской области направили более 40 млн рублей на оснащение домов пожарными извещателями

Дома 15 тыс многодетных семей в 2019 году будут оснащены автономные дымовые пожарные извещатели (АДПИ) за счет средств бюджета Новосибирской области. Данная мера необходима для профилактики и оперативного обнаружения бытовых возгораний.

По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, в комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности уточнили, что на установку пожарных извещателей в 14,8 тыс местах проживания многодетных семей из бюджета региона предусмотрено 44,4 млн рублей.

Сейчас между МинЖКХ и энергетики Новосибирской области и муниципальными образованиями ведется работа по заключению соглашений на предоставление субсидий для выполнения работ по оборудованию АДПИ жилых помещений, в которых проживают многодетные семьи. Пожарные извещатели планируется установить до конца текущего года.

Стоит отметить, что в 2018 году пожарные извещатели были установлены в 2000 мест проживания малоподвижных одиноких пенсионеров и инвалидов. На эти цели областные средства в объеме 6,4 млн рублей были переданы в виде субсидий местным бюджетам.

Оснащение мест проживания незащищенных категорий граждан автономными дымовыми пожарными извещателями – это дополнительная мера профилактики бытовых пожаров и последствий от них. Основная цель установки извещателей – своевременное обнаружение очага возгорания, оперативное сообщение о ЧС и уменьшение времени реагирования пожарных подразделений.

Мероприятия по оснащению мест проживания АДПИ осуществляются планово, в соответствии с мероприятиями областной госпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что утверждена «дорожная карта» реализации стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» в Новосибирской области в 2019-2020 годах. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников.

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