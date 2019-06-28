В День города площадка перед зданием Сбербанка превратится в «Город детства»

В воскресенье, 30 июня, с 12:00 до 18:00 площадка перед зданием Сибирского банка Сбербанка превратится в «Город детства». Гостей праздника ждут современная MUTE-зарядка, спектакль Театра кукол-великанов и веселые конкурсы.

Сибирский банк Сбербанка приглашает всех желающих весело отметить 126-й день рождения Новосибирска в компании кукол-великанов. 30 июня, в День города, на площадке возле здания банка на ул. Серебренниковской, 20 пройдет праздник под названием «Город детства».

Гостей праздника ждет современная MUTE-зарядка в беспроводных наушниках под руководством профессионального инструктора, танцы, выступления юных артистов и конкурсы со сладкими призами.

Приглашенными гостями праздника станут прославленные артисты из Бийска – Театр кукол-великанов. Их спектакль и развлекательная программа понравятся как детям, так и взрослым.

Программа праздника:

12:15-13:00 – первая MUTE-зарядка в наушниках

13:00-14:00 – спектакль театра кукол-великанов

14:10-14:50 – вторая MUTE-зарядка в наушниках

15:00-16:00 – игровая программа от театра кукол-великанов

16:05-16:25 – танцы

16:25-16:40 – конкурсная программа от ведущего

16:40-17:10 – танцевальный баттл

17:10-17:30 – выступление музыкального ансамбля «Папины дети»

17:30-17:55 – танцы

17:55-18:15 – финал танцевальных баттлов

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