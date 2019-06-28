Новосибирский государственный технический университет приступает к созданию собственного экспериментально-технологический центра для проведения научных исследований мирового уровня, а также для отработки новых технологий, создаваемых сотрудниками университета. Стоимость проекта 230 млн рублей. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета — Новосибирского электротехнического института (НГТУ НЭТИ).

НГТУ НЭТИ объявил конкурс на строительство собственного технологического центра. Объявление о конкурсе появилось на сайте госзакупок 21 июня 2019 года. Средства на строительство выделило Министерство науки и высшего образования РФ в целях увеличения объема разработок для потребностей рынков Национальной технологической инициативы и в целях кооперации науки и бизнеса.

По информации пресс-службы НГТУ НЭТИ, здание собственного технологического центра НГТУ НЭТИ будет расположено на территории университета. Центр будет создан в результате реконструкции неиспользуемого здания, которое было построено в 1985 году для вычислительного центра университета. Руководство вуза предложило провести модернизацию корпуса под создание исследовательских лабораторий мирового уровня, и Минобрнауки поддержало этот проект.

Проведение реконструкции и ввод в эксплуатацию здания экспериментально-производственного комплекса НГТУ НЭТИ позволит увеличить объемы заказов на научные исследования почти в два раза (до 700 млн рублей в год), в том числе в интересах оборонно-промышленного комплекса, космической и авиационной техники. В 2018 году НГТУ провел научных исследований на 400 млн рублей. Ориентировочная стоимость реконструкции корпуса с учетом дополнительных площадей составит порядка 230 млн рублей.

«В нашем университете много научных коллективов, которые готовы предложить конкретные, прикладные разработки бизнесу и государству в рамках потребностей рынков Национальной технологический инициативы, есть коллективы, которые готовы вести прорывные исследования в интересах реализации Нацпроектов. Но для этого требуется современное оборудование и комфортные условия работы. Собственный технологически центр позволит нам построить настоящий предпринимательский вуз, где научные коллективы смогут создавать опытные образцы своих разработок, смогут выполнять заказы коммерческих компаний, реализуя концепцию интеграции науки и бизнеса», — привели в пресс-службе НГТУ НЭТИ слова ректора университета Анатолия Батаева.

В здании будут размещены современный вычислительный центр, лаборатория квантовой криогенной электроники, лаборатории Института силовой электроники НГТУ НЭТИ, центр прототипирования, научно-образовательный центр «Нанотехнологии» и центр коллективного пользования. Также в технологическом центре разместится лаборатория реставрации раритетных самолетов, где будут вестись работы по восстановлению сбитых самолетов времен Второй мировой войны.

В пресс-службе университета отметили, что федеральному бюджету не придется тратиться на оборудование для технологического центра, оно будет куплено за счет грантовых средств и собственных средств вуза. «Мы не будем включать в стоимость строительства монтаж научного оборудования. При последующем участии НГТУ НЭТИ в научных и прикладных конкурсах и грантах Минобрнауки РФ значительную долю финансирования составляют расходы на приобретение нового оборудования для проведения работ. Часть оборудования уже имеется в НГТУ НЭТИ — это наш технический задел по научно-исследовательским направлениям деятельности», — цитирует пресс-служба НГТУ НЭТИ проректора по научной работе университета Алексея Вострецова.

При строительстве технологического центра будут применены те же стилевые решения, что были использованы в дизайне расположенной рядом Научной библиотеки им. Г.П. Лыщинского. По условиям конкурса строительство должно быть завершено до конца октября 2020 года.

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