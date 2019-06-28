В Новосибирске стартовал международный военно-технический форум «Армия-2019»

В Новосибирске открылся военно-технический форум «Армия-2019». На мероприятии представлены образцы вооружения и военной техники. Изюминкой форума станет многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 «Утенок», который впервые представят публике.

Как сообщает пресс-служба правительства НСО, форум «Армия-2019» будет работать в течение трех дней, с 28 по 30 июня. На площадках масштабного мероприятия расположились выставки и экспозиции музея Дома офицеров Новосибирского гарнизона об истории Российской армии, великих полководцах и форме офицеров Советской Армии. Кроме того, на форуме представлены образцы вооружения, военной техники и стрелкового оружия, технические средства разведки, средства связи, экипировки военнослужащих, подвижной комплекс врачебной помощи.

Для гостей форума организаторы подготовили также показательные выступления военнослужащих Новосибирского высшего военного командного училища, которые представят розыгрыш тактического эпизода – «засада» и приемы рукопашного боя.

Также, впервые для широкой публики на мероприятии будет представлен многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 «Утенок».

По информации пресс-службы центрального военного округа, многоцелевой истребитель Су-34 и фронтовой бомбардировщик Су-24 перелетели из Челябинской области на аэродром Толмачево. Самолеты будут задействованы в статическом показе, и каждый желающий сможет в живую осмотреть технику.

По боевым возможностям Су-34 относится к поколению самолетов «4+». Среди особенностей самолета – увеличенная до 4 тыс км дальность полета, максимальная скорость – до 1900 км/час, а также новейшая система управления вооружением.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что на новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошли первые предполетные испытания российского ударного тяжелого беспилотника «Охотник». Аппарат впервые совершил полный разгон, оторвался от полосы и поднялся в воздух на несколько метров, совершив так называемый подскок.

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