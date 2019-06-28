Мэрия Новосибирска объявила конкурс на строительство нового этапа дороги по улице Титова стоимостью 218,3 млн рублей. Информация об этом 26 июня появилась на официальном сайте госзакупок.

Администрация Новосибирска проводит конкурс на строительство второго этапа дороги по улице Титова (от улицы Заозерной до улицы Порт-Артурской). Заказчиком выступило МКУ «Управление дорожного строительства» Новосибирска. Победитель станет известен 18 июля. Работы оценены в 218,3 млн руб.

Строительство дороги протяженностью 757 м планируется завершить к октябрю 2021 года. Работы разбиты на три этапа: на первом — планируется потратить 69,7 млн руб., на втором — 39,5 млн руб., на третьем 109,06 млн руб.

Напомним, что 24 июня было открыто движение по обновленной дороге на улице Титова. Эта дорога пройдет практически через весь микрорайон «Чистая Слобода», улучшив его транспортную инфраструктуру.

Строительство дороги по ул. Титова разбито на три этапа — от ул. Бийской до ул. Заозёрной, от ул. Заозёрной до ул. Порт-Артурской и от ул. Порт-Артурской до ул. Дукача.

Первый этап работ стартовал в 2018 году. За это время подрядчик, которым выступила компания «Новосибирскавтодор», построил участок 4-полосной дороги протяженностью 675 метров и обустроил тротуар с правой стороны. Стоимость объекта составила 174,2 млн рублей. Работы выполнялись за счет средств городского и областного бюджетов.

Кроме того мэрия Новосибирска объявила конкурс на строительство автомобильной дороги в шестом микрорайоне города. Заказчиком также значится МКУ «Управление дорожного строительства». Стоимость работ — 79,3 млн руб. Торги будут завершены 15 июля. Срок работ – июль 2019 — октябрь 2020 года. Длина дорожного полотна составит 534 м, ширина — 15 м.

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