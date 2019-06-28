Суд признал банкротом оператора магазинов в Новосибирске - ООО «Ритейл Центр»

Арбитражный суд Новосибирской области ввел конкурсное производство в ООО «Ритейл Центр», которое управляет в Новосибирской области тремя розничными сетями, в том числе «Универсамами удачных покупок».

Как сообщает «Интерфакс» с ссылкой карточку дела, арбитражный суд Новосибирской области решил признать должника ООО «Ритейл Центр» несостоятельным (банкротом) и открыть конкурсное производство сроком на 6 месяцев, до 25 декабря 2019 года.

Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на члена ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» Михаила Емельянова. Рассмотрение отчета о результатах проведения конкурсного производства назначено на 9 декабря.

Напомним, что с начала 2018 года в арбитраже Новосибирской области зарегистрировано более 60 исков против ООО «Ритейл Центр» на общую сумму свыше 80 млн рублей. Среди истцов — мэрия Новосибирска, ООО «Сибэко» и поставщики ритейлера. В мае 2018 рассматривался иск о банкротстве ООО «Ритейл Центр» по иску ООО «Успех», однако суд отказал во введении наблюдения в сети, и дело было прекращено.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Ритейл Центр» зарегистрировано в Новосибирске. Генеральным директором предприятия знасчится Александр Слободчиков. Основным видом деятельности компании является розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Так, ООО «Ритейл центр» является оператором сети «Универсамов удачных покупок», которая основана в 2005 году братьями Евгением и Виталием Насоленко. До ребрендинга они носили название «Пятерочка» по франчайзинговому договору с X5 Retail Group.

К слову, арбитражный суд Новосибирской области по заявлению коллекторского агентства «Брокер-консалт» ввел процедуру банкротства и реструктуризации долгов в отношении Евгения Насоленко.

Напомним, в феврале 2019 года коллекторское агентство «Брокер-Консалт» подало в арбитражный суд Новосибирской области иск о банкротстве Виталия и Евгения Насоленко. Сумма исковых требований составила почти 229 млн рублей.

В свою очередь, судебное разбирательство в отношении второго брата, Виталия Насоленко, отложено до 30 сентября 2019 года.

В январе 2017 года Арбитражный суд Новосибирской области решил признать АО «Новые торговые сети», соучредителями которого до 2015 года были братья Виталий и Евгений Насоленко вместе с Александром Слободчиковым, банкротом и открыть конкурсное производство сроком на 6 месяцев. В качестве заявителя выступило ООО «Коллекторское агентство «Брокер-Консалт».

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