У всех юридических лиц, будь то ИП или группа компаний, есть расчетные счета в банках. Средства на этих счетах циркулируют в режиме нон-стоп, но какая-то сумма должна оставаться в любой момент. Какая? Какими способами ее можно регулировать? Как используются излишки на счетах? И главное, кто за это должен отвечать — представители банка или финансовое руководство компании — владельца счета?

Не ниже минимума

«Компании стоит поддерживать на расчетном счете столько денежных средств, сколько нужно для исполнения текущих обязательств, — это аксиома, — подчеркивает старший вице-президент, управляющий филиалом «Сибирский» банка «Открытие» Ирина Демчук. — Это зависит от финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Если говорить о дополнительном доходе, то в банках существуют продукты по начислению процентов за неснижаемые остатки. Процентная ставка по продукту зависит от суммы и срока, указанного в соглашении». При этом предусматривается несколько границ сумм неснижаемого остатка.

Похожие рекомендации дает заместитель председателя правления VestaBank Алексей Федоров. «На счетах стоит оставлять средства в размере, необходимом для осуществления расчетов с контрагентами, уплаты налогов, проведения хозяйственных платежей, — поясняет Федоров. — Каждой компании необходимо определить свой cash flow и исходя из него спрогнозировать, сколько средств должно постоянно находиться на счете, чтобы обеспечивать текущую деятельность».

Чем грозит уменьшение остатков на счетах ниже «текущих обязательств»? В числе «антиотмывочных» рекомендаций Центробанка есть и такие. К примеру, методические рекомендации Банка России от 21.07.2017 № 18-МР обязуют банки контролировать размер остатков на счетах своих клиентов. И если они приближаются к нулевой отметке или к незначительным по сравнению с объемом платежей величинам, банк может это счесть «подозрительным» и заблокировать счет. При этом ЦБ не уточняет, какое отношение между оборотом и остатками следует считать «безопасным», — это определяет исключительно банк, поэтому клиенту заранее стоит прояснить этот вопрос.

В то же время, по словам заместителя генерального директора Банка «Левобережный» Людмилы Глушковой, банки, естественно, не заинтересованы в том, чтобы блокировать всех подряд. «Если на расчетном счете окажется недостаточно средств, можно воспользоваться овердрафтом, тогда вместо остатка появится временная задолженность по кредиту, которая погашается со следующего поступления денежных средств на расчетный счет. Лимит по овердрафту, в том числе авансовому — когда счет находится в другом банке, — в пределах которого можно проводить дополнительные платежи, устанавливает сама компания».

Кто за что отвечает и куда девать излишки?

И все же окончательное решение вопросов «Сколько оставлять на расчетном счете?» и «Что делать с остатками?» лежит на владельце счета, а не на держателе. Наиболее эффективный и быстрый, по мнению экспертов, вариант использования свободных средств — воспользоваться предложениями банков, в которых у компании открыты счета. Это позволяет, с одной стороны, оперативно «убрать» временно свободную сумму средств из операционного остатка, с другой — получить на этом пусть и небольшой, но все же доход.

В то же время банки отслеживают, куда именно компания перечисляет деньги — это требование регулятора. Перевод всех свободных средств сторонних контрагентов банковские работники могут счесть подозрительным. Перечисление излишков на депозитные и другие счета, принадлежащие той же компании и, соответственно, приносящие ей выгоду, подозрительными не считаются.

«Управление остатками и ликвидностью — одна из ключевых областей казначейства компании, поэтому казначейство стремится найти самые эффективные варианты использования средств через сотрудничество с банками-партнерами и теми инструментами, которые есть в арсенале банков, — говорит директор по работе с корпоративными клиентами Росбанка в Западной Сибири Леонид Навицкий. — Это могут быть как схемы физического кэш-пулинга (внутригрупповой заем между компаниями), которые позволяют консолидировать остатки на одном счете для последующего размещения в депозит или овернайт (краткосрочный заем или вклад), так и виртуальный кэш-пулинг, целью которого является оптимизация процентного дохода. То есть в распоряжении банков имеются инструменты, которые управляют ликвидностью и остатками автоматически».

«Выбор стратегии управления остатками на счете относится к сфере управления компании, а не к банку, — подчеркивает Ирина Демчук. — Если посмотреть со стороны банка, то мы бы рекомендовали оставлять на счете денежные средства в размере комиссии за банковские услуги, так как при несвоевременной оплате банковских услуг РКО дистанционно-банковское обслуживание компании будет заблокировано, что не позволит оперативно осуществлять платежи».

Краткосрочные депозиты не дают большого дохода, но если посмотреть в годовом интервале, то даже овернайт на выходные дни — это хорошая прибавка к доходу. Из 365 дней в году порядка 130 — выходные, в которые финансовых движений на расчетном счету, как правило, не ведется. Если взять среднюю ставку размещения в российских банках в размере 6% годовых, это даст существенную прибавку к финансам компании.

«У клиентов очень востребованы такие гибкие и простые сервисы, — резюмирует руководитель по развитию накопительных продуктов для корпоративного бизнеса Альфа-банка Екатерина Рогачева. — Могу привести пример: в 2016 году Альфа-банк перевел депозитные сделки корпоративных клиентов из «бумаги» в онлайн, после чего у нас более чем двукратно выросли объемы привлечения срочных средств юрлиц, а число заключаемых депозитных сделок выросло в десятки раз. При этом благодаря запуску онлайн-депозитов у нас значительно выросло привлечение в Сибири и на Дальнем Востоке, поскольку для клиентов из этих регионов условия даже выгоднее, — к примеру, клиент из Владивостока может заключить депозитную сделку текущим операционным днем до 16:59 по московскому времени или до 23:59 по местному, и получить дополнительный доход за счет «выигранного» дня».

Кроме депозитов, многие банки предлагают более доходные и одновременно рискованные средства. «Если вы умеете предсказывать поведение рынка, временно свободные средства можно направить в инструменты фондового рынка, — продолжает Ирина Демчук. — Тогда как депозиты и овернайт позволяют не столько заработать, сколько оправдать инфляцию».

Примеры таких продуктов «следующего уровня» приводит заместитель председателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Сергей Кузнецов: «В первую очередь, это инвестиционные облигации, которые позволяют бизнесменам взвешено подойти к управлению своими остатками и размещать их не общей суммой в классические депозиты, а диверсифицировать портфель вложений по срокам, способам получения дохода и, что немаловажно, по доходности. По сути, речь идет об инвестициях, но если ранее это направление было доступно единицам и несло в себе риск получения убытка, то современные инвестиционные инструменты на 100% защищают вложенный клиентом капитал и, с учетом сопровождения командой банка, не требуют глубоких или специфичных знаний для получения более высокого дохода. Сроки размещения могут составлять от 1 до 6 месяцев, потенциальный доход — порядка 8-10% годовых, в зависимости от выбранной клиентом инвестиционной стратегии».

«Помимо инвестиционных облигаций, клиентам-юрлицам доступны и операции РЕПО, — продолжает он. — РЕПО позволяет полностью заменить классический депозит и получать фиксированную процентную ставку, которая, благодаря своей биржевой природе, всегда выше, чем ставка по депозитам. Это «одна сторона медали» операций РЕПО. Любое юридическое лицо также может разместить средства в классические облигации банка с фиксированным доходом порядка 8% годовых и в любой момент получить кредит по залог этих ценных бумаг. Финансирование предоставляется без оформления каких-либо документов и по ставке ниже банковской. Совершил звонок — получил деньги».

Еще вариант — можно прибегнуть к так называемому договору бронирования, когда клиент договаривается с банком, что определенный остаток средств на счете будет храниться там в течение какого-то периода времени. «По его окончании клиенту выплачивается некий процент от размещенной суммы, — предлагает Алексей Федоров. — Если же клиент потратит средства раньше, вознаграждение не будет начислено. Ставки дифференцированы и зависят от срока размещения и суммы. Максимальная ставка в данном случае составит порядка 5% годовых».

Другой вариант использования свободных средств — синтетический депозит. Такой продукт, по словам банкиров, дает возможность повторить валютный депозит, купив валюту и разместив ее по соответствующей ставке, а в конце срока продать всю сумму (тело депозита и начисленные проценты) по форвардному курсу. Синтетические депозиты дают большую доходность по сравнению со стандартными и при этом сохраняют все их плюсы в области рисков. По условиям они полностью соответствуют стандартным депозитам без права досрочного изъятия.

Часто совершаемые ошибки

Если не принимать во внимание такие распространенные проблемы, как воровство и срывы поставок финансовых контрагентов, больше всего проблем в работе с остатками на счетах приносит самая обычная халатность. «С точки зрения безопасности управления расчетным счетом, самая главная ошибка — это передача электронной подписи финансовых и расчетных документов третьим лицам, не заявленным в карточке с образцами подписей и не имеющим права распоряжаться денежными средствами компании, — делает вывод Ирина Демчук. — С точки зрения финансов — это упущенные выгоды для компании. Зачастую финансовые директора не задумываются о размещении временно свободных денежных средств в банке, так как не видят смысла в небольших доходах для компании».

Алексей Федоров называет еще одну типовую ошибку, характерную для среднего бизнеса, — многие его владельцы считают финансового директора «лишним звеном». «Если компания небольшая, то, как правило, собственники управляют средствами самостоятельно. Нанимать финансового директора — достаточно дорогое удовольствие, — комментирует он. — При этом чем больше компания, тем важнее для нее иметь отдельного сотрудника, который будет управлять финансовыми потоками. Очень важно правильно понимать денежные потоки компании, ее долги и уметь ими управлять. Зачастую сталкиваешься с ситуацией, когда компании искренне считают выручку своей прибылью».

Работа с документами

Помимо уже названной методологии Центробанка, стоит упомянуть два основных документа, регулирующих работу с расчетными счетами.

Первый — инструкция Банка России № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». Этот документ находится в открытом доступе и им руководствуются как банки, так и клиенты. Обычно положения этой инструкции включаются в договор банка с клиентом.

Второй — Положение Банка России № 383-П «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств». Этот документ регламентирует ведение счетов и говорит о видах платежных документов, распоряжений и т. д. Именно в нем приведена форма платежного поручения и правила его заполнения.

Бизнес умер, но счета его живы — что делать?

Нередко банки сталкиваются с такой ситуацией, когда клиент-юрлицо «пропадает с радаров», не идет на контакт, но счет его продолжает функционировать, и средства на нем есть. Как в таких случаях должны поступать банки?

«При отсутствии на счетах юридических лиц ограничений налоговых органов, арестов Службы судебных приставов со счета, на котором есть остаток, списывается комиссия за ведение счета в соответствии с тарифами банка, — говорит Ирина Демчук. — Затем в случае отсутствия в течение срока, указанного в договоре, денежных средств и операций по счету клиента банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, предварительно письменно уведомив об этом клиента. Если же юридическое лицо ликвидировано или исключено из Единого государственного реестра, то его банковские счета подлежат закрытию при отсутствии ограничений по счету. Остаток денежных средств на счету банк вправе списать на доходы при отсутствии ограничений по счету. При обращении учредителей юридического лица невостребованный остаток может быть выдан учредителям при подтверждении их полномочий».

По словам Алексея Федорова, обычно если на таких счетах что-то и остается, то очень несущественные суммы. «Через определенный договором срок банки закрывают «мертвые» счета, при этом остатки на них обнуляются за счет комиссии при неиспользовании счета. Банки вынуждены это делать, так как для них операционно тяжело поддерживать груз неиспользуемых счетов, ведь каждый из них все равно требует сопровождения. Если на счете все-таки осталась существенная сумма, она будет храниться в банке, и при возможности ее вернут владельцу», — поясняет собеседник издания.

Как резюмирует Людмила Глушкова, при отсутствии в течение двух лет денежных средств на счете клиента или операций по этому счету банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора банковского счета. Между тем статья 859 ГК РФ «О расторжении банковского счета» предусматривает именно такое время сохранения неактивного расчетного счета. Впрочем, банки могут указать в договоре и другие сроки.

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