Сумма лимита банку по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства увеличена с 14 июня 2019 года до 1229,3 млн руб.

Кредит может быть направлен на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели (финансирование мероприятий по приобретению основных средств, модернизация и реконструкция производства, запуск новых прое­ктов/производств), а также рефинансирование действующих кредитов на более выгодных условиях.

Единственным учредителем и акционером Корпорации МСП является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Банк «Левобережный» (ПАО) участвует в программах льготного кредитования малого и среднего бизнеса с 2009 года. В настоящее время Банк «Левобережный» (ПАО) предоставляет льготные кредиты заемщикам одновременно по нескольким государственным программам, реализуемым Корпорацией МСП, Минэкономразвития РФ и Минсельхозом РФ.

Получение кредитных средств по льготной ставке в рамках данной Программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в настоя­щий момент доступно не только предприя­тиям, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях, но и прочим предприятиям, в том числе и для торговой отрасли.

По условиям «Программы 6,5» эффективная ставка по кредиту для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в прио­ритетных отраслях, не может превышать 9,6% годовых, для прочих субъектов МСП — не более 10,6% годовых.

Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках Программы стимулирования кредитования успешно реализуе­тся Банком «Левобережный» с начала 2017 года. За этот период Банк «Левобережный» предоставил субъектам МСП льготных кредитов на сумму более 1115 млн рублей.

Подробную информацию о совместных программах Банка «Левобережный» и Корпорации МСП можно уточнить у сотрудников банка и на сайте АО «Корпорация МСП».

www.nskbl.ru

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Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343 от 18 августа 2015 г. Реклама

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