Законодательство о банкротстве в России в последнее время динамично меняется, и наиболее распространенным юридическим механизмом компенсации долгов перед кредиторами является субсидиарная ответственность предпринимателей. В том, какие сложности подобный механизм несет для бизнеса, а также что необходимо знать предпринимателю, чтобы избежать субсидиарной ответственности, разбирался «Континент Сибирь» вместе с представителями новосибирского юридического сообщества.

Изменения норм субсидиарной ответственности: как реформа повлияла

на бизнес?

С июля 2017 года Федеральный закон № 266-ФЗ ввел кардинальные изменения в правила привлечения к субсидиарной ответственности должностных лиц. Целью нового закона является выявление как можно большего числа активов для расчетов с налоговыми органами. Теперь ответственность перед кредиторами, по сути, перенесена на личное имущество лиц, которые в течение не более трех лет до возникновения признаков банкротства компании имели возможность каким-либо образом влиять на управление компанией.

«По нашим наблюдениям, среди владельцев бизнеса бытует мнение, что субсидиарная ответственность — это что-то далекое и невероятное, иными словами, несущественный риск. И действительно, раньше кредиторам доказать наличие у ответственных лиц вины в доведении компании до банкротства было практически невозможно. Однако на сегодня количество случаев субсидиарной ответственности собственников и руководителей компании доказывает обратное, поскольку законодатель закрепил принцип презумпции виновности контролирующих должника лиц. Это означает, что они считаются виновными до того момента, пока не докажут иное», — говорит управляющий партнер АО «ЛЕКС», руководитель практики «Корпоративное право» Наталья Мошарова.

По мнению старшего юриста юридической фирмы «Ветров и партнеры» Елизаветы Разиной, сейчас удовлетворяется практически каждое третье заявление о привлечении к ответственности (на основе данных на сайте Судебного департамента Верховного суда РФ). «Такая статистика означает, что инструмент применяется не в исключительных случаях, а почти повсеместно. Отсутствие четких критериев неразумных и недобросовестных действий руководителя создает широту судейского усмотрения и почти автоматически ставит руководителя в позицию «виноват», — отмечает Елизавета Разина.

С момента принятия поправок в закон о субсидиарной ответственности в 2017 году наблюдается ежегодный прирост количества заявлений о привлечении предпринимателей к ответственности. Ранее «Континент Сибирь» уже регулярно сообщал о делах в отношении предпринимателей, результаты деятельности которых приводили к рассмотрению исков о привлечении к субсидиарной ответственности. Например, еще в сентябре 2017 года в арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление о привлечении к субсидиарной ответственности основателя ГК «СЛК-Моторс» Натальи Ждановой. Заявители требовали изъять у нее 1,6 млрд рублей. Другой показательный пример — в ноябре 2017 года встал вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности генерального директора «Новосибирского мелькомбината № 1» Владимира Щигрева, предприятие которого много лет находилось в стадии банкротства.

В течение 2019 года в информационное поле попадало все больше громких судебных тяжб с требованием привлечь к субсидиарной ответственности действующих или бывших руководителей тех или иных крупных новосибирских компаний — начиная от «МАКС МОТОРС» или «Техстали» и заканчивая «Арго», «Новыми Торговыми Сетями». Количество случаев попадания под субсидиарную ответственность в рассматриваемых ситуациях пока невелико, однако судебные процессы по указанным делам еще не завершены.

Вместе с тем, по данным «Федресурс» (fedresurs.ru), российские суды в январе–марте 2019 года удовлетворили в 1,5 раза больше заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц (430 заявлений), чем в аналогичном периоде 2018 года (280 заявлений).

«Эти цифры говорят о том, что неэффективность конкурсной процедуры банкротства компенсируется механизмом взыскания долгов с лиц, контролирующих должника, к которым закон относит сейчас не только руководителей и бенефициаров, но и любое недобросовестное лицо, которое могло приобрести выгоду из незаконных действий руководителей и бенефициаров компании-должника», — говорит партнер юридического партнерства «Курсив», руководитель практики «Судебное представительство. Банкротство» Юлия Макаренко.

Партнер юридической фирмы INTELLECT Анна Шумская отмечает, что, по данным арбитражного суда НСО, в 2018 году максимальный размер взысканной субсидиарной задолженности в регионе составил 338,24 млн рублей (дело № А45-13189/2014). В I квартале 2019 года — пока только 245,84 тыс. рублей (дело № А45-16957/2016), но намеченная тенденция позволяет сделать вывод, что эта цифра будет увеличена.

«Таким образом, динамика приведенных сумм дает основания полагать, что инструмент, призванный быть исключительным способом восстановления нарушенных прав кредиторов, превратился в слепой маховик, который сметает все на своем пути, поскольку даже у добросовестно ведущего бизнес предпринимателя фактически отсутствует возможность выйти оправданным из этой неравной схватки, — поясняет Анна Шумская. — Субсидиарная ответственность — это самый непропорциональный ответ прежде существовавшему принципу ограниченной ответственности капитала».

Конкретные кейсы: за что предпринимателей привлекают к субсидиарной ответственности сегодня?

Самый распространенный случай привлечения к субсидиарной ответственности — это налоговая недоимка, сегодня бизнесу нужно обращать пристальное внимание на состояние налоговых платежей. «У налогового органа есть серьезный инструмент для взыскания недоимок: ранее суды не признавали возможность взыскания ущерба с контролирующего организацию физического лица в рамках уголовного преступления, теперь ответственным за возмещение ущерба в виде неуплаченных организацией налогов может быть признано физическое лицо, привлеченное к уголовной ответственности за данное правонарушение», — сказала Наталья Мошарова.

За примерами далеко ходить не надо. «В связи с финансовыми трудностями в бизнесе директор-учредитель компании начислял и выплачивал заработную плату сотрудникам, при этом на удержание НДФЛ с фонда оплаты труда средств уже не хватало. С точки зрения суда — налицо корыстный мотив в действиях директора: он хотел сохранить лицо перед сотрудниками вместо того, чтобы уменьшить выплаты зарплаты, но перечислять НДФЛ в бюджет», — привела пример Наталья Мошарова, добавив, что, таким образом, на основании материалов ФНС было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей налогового агента»). Поскольку, несмотря на старания директора, компания вошла-таки в процедуру банкротства, было возбуждено уголовное дело и по статье 196 УК РФ — «Преднамеренное банкротство». На директора была возложена обязанность возместить ущерб бюджету (хотя юридически, конечно, НДФЛ — это налог физических лиц, сотрудников, компания лишь агент).

Еще одним распространенным основанием для привлечения к ответственности является уклонение от передачи арбитражному управляющему документов. «Более того, даже хищение документов, их утрата в результате пожара, потопа и других аналогичных обстоятельств не освобождают от ответственности, — пояснила Елизавета Разина. — Так, в банкротном деле с участием ООО «Авиафлот-М» (№ А41-83138/2016) за непредоставление бухгалтерских документов, перечня счетов компании, списка дебиторов и кредиторов генерального директора привлекли к ответственности на 148,5 млн рублей».

Если директор знал о долгах, но не предпринимал попыток вывести компанию из кризиса и не инициировал банкротство, то велики шансы ответить по долгам компании сполна, сообщает Елизавета Разина (примером этого является дело № А40-74990/2016, где разрешается вопрос о привлечении на сумму 1,94 млрд рублей).

Также стоит помнить, что субсидиарная ответственность угрожает в первую очередь руководителям компаний, а во вторую — участникам и другим контролирующим компанию лицам (бухгалтерам, кредиторам, родственникам и пр.). «В пример можно привести дело «Дальней степи» (дело № А22-941/2006), где суд не только снял корпоративную вуаль и привлек банк, участвующий в выводе активов должника, к ответственности на 1,4 млрд рублей, но и разрешил спорные вопросы сроков давности привлечения к ответственности», — пояснила Елизавета Разина.

Она отметила, что размер долговой нагрузки может исчисляться миллионами и миллиардами рублей, даже несмотря на то, что к ответственности привлекаются физические лица. Например, одним из рекордных по сумме является взыскание 282,2 млрд рублей убытков с бывших собственников и топ-менеджеров Промсвязьбанка (дело № А41-83138/2016).

План действий: что нужно знать, чтобы избежать субсидиарной ответственности?

Современную систему презумпций можно считать весьма изворотливой, она вынуждает компании повышать уровень своей юридической грамотности, чтобы минимизировать возможные риски или избежать ответственности.

По опыту Юлии Макаренко, для начала необходимо регулярно проводить «ревизию» своего бизнеса и его деятельности через призму закона о банкротстве: «Всегда нужно проверять, не допущены ли вами ситуации, когда к вам могут быть применены установленные законом основные «презумпции», — считает она.

Какие именно факторы могут рассматриваться в качестве этих презумпций? Во-первых, совершение контролирующим должника лицом (в его пользу / с его одобрения / по указанию) сделки, причинившей существенный вред кредиторам. Во-вторых, наличие в реестре задолженности по налогам на сумму более 50% от общего числа требований кредиторов. В-третьих, непередача, искажение бухгалтерских и корпоративных документов, недостоверные сведения в ЕГРЮЛ/ЕФРС. Наконец, неподача или несвоевременная подача заявления на банкротство может привести к ответственности.

«Несмотря на строгость законов, снизить риск возникновения описанных ситуаций и привлечения к ответственности можно. Для этого предприниматели должны соблюдать действующее законодательство, обеспечивать правильную структуру органов управления, верный порядок принятия решений и одобрения сделок компании, правильное ведение бухгалтерского учета и сдачу отчетности компаний, а также своевременно уплачивать налоги», — отмечает Наталья Мошарова.

Юлия Макаренко рекомендует по всем значительным сделкам (не только крупным) готовить документацию, обосновывающую ее экономическую выгоду для предприятия (отчет независимого оценщика, бизнес-план и т. д.).

Своим опытом по применению комплексного подхода к работе с рисками по субсидиарной ответственности поделилась и Елизавета Разина: «Заранее подготовленный план мероприятий по преодолению финансовых трудностей, проведение собраний участников, объяснение суду и управляющему экономики и бизнес-процессов компании, максимальная вовлеченность в процесс передачи документов — все это может помочь опровергнуть презумпцию вины директора, — перечислила Елизавета Разина. — Если же руководитель принимал меры для улучшения состояния компании и не пытался изменить местонахождение компании либо сменить директора, участника, то его могут посчитать разумным и осмотрительным, отказав в привлечении к ответственности».

Эксперты призывают бизнес-сообщество помнить: превентивные меры в вопросах субсидиарной ответственности зачастую гораздо эффективнее мер императивных.

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