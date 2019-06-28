Новосибирский областной суд отказался изменить меру пресечения экс-директору клиники им. Мешалкина Александру Караськову. Об этом 28 июня сообщил корреспондент «Континента Сибирь» из зала суда.
«Постановление суда оставить без изменения», — огласила решение судья после заседания.
Ранее, 26 июня Новосибирский областной суд отказался изменить меру пресечения Ирине Бойцовой, супруге Александра Караськова.
Напомним, что Александр Караськов, его супруга, а также его бывший заместитель Евгений Покушалов проходят по делу о хищении средств в размере более 1,3 млрд рублей.
5 июня Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для Ирины Бойцовой, она была отправлена в СИЗО на 2 месяца, а 11 июня суд принял решение о заключении под стражу также на 2 месяца Александра Караськова. Евгений Покушалов находится под домашним арестом до 19 августа.