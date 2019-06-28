Крупное сельхозпредприятие Красноярского края ООО «Искра» продадут с аукциона. Эксперты считают, что бизнес этого направления может быть эффективным, а региональные игроки — представлять интерес в качестве актива для федеральных.

Зеленогорский «Электрохимический завод» (входит в состав «ТВЭЛ» — Топливной компании Росатома) выставил на продажу свое дочернее предприятие ООО «Искра», одну из крупнейших сельскохозяйственных организаций края. Доля ЭХЗ в уставном капитале этого актива составляет 99,999%. Торги назначены на 17 июля и пройдут на электронной торговой площадке Росэлторг. Прием заявок будет продолжаться до 14 июля. Начальная цена объекта — 336,321 млн рублей. Аукцион будет проводиться на понижение с шагом 9,25 млн рублей. Цена отсечения (по достижении которой торги будут остановлены) — 206,821 млн рублей. Покупатель имеет право на рассрочку сроком в три года. ООО «Искра» — вертикально интегрированное агропромышленное предприятие. Согласно конкурсной документации, его направлениями деятельности являются растениеводство, животноводство, производство мяса и субпродуктов, молочной продукции, переработка и консервирование овощей, выпуск кормов для домашних животных. Согласно бухгалтерскому балансу, объем активов организации с конца 2017 года незначительно снизился, остальные параметры практически не изменились.

Согласно официальному сайту, сельхозпредприятие «Искра» действует в Зеленогорске уже 55 лет, а в нынешнем юридическом статусе — с 2010 года. В настоящее время оно располагает сельхозугодьями в 33,1 тыс. га, имеет 85 тракторов, 38 зерноуборочных, картофелеуборочных и кормоуборочных комбайнов, более 100 единиц автомобильной техники. Животноводческий комплекс — это 4,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 1350 коров, около 5 тыс. свиней, 840 маралов и 66 лошадей. Штатная численность — более 800 человек.

Также, согласно официальным данным, ООО «Искра» является участником программ государственного субсидирования, а также признано крупнейшим производителем овощей и картофеля в Красноярском крае.

Аналитик красноярского представительства инвестиционной компании «ФИНАМ» Дмитрий Казарин считает инвестиции в сельскохозяйственную сферу эффективными при условии, что предприятие выполняет комплекс работ разного направления. «Искра» этому критерию соответствует.

«В качестве примера можно привести игроков федерального уровня — «Степь» (дочерняя структура АФК «Система») и «РусАгро». Эти компании активно развиваются, показывают увеличение прибыли, скупают новые земли и небольших игроков. Другое дело, что специализируются они на более урожайных территориях, в Сибири ситуация немного иная, но в целом их пример показывает, что сельскохозяйственное предприятие может быть эффективным. При этом комплексное производство, включающее и растениеводство, и выпуск мяса, является важным критерием. Во-первых, эти сферы дополняют друг друга, во-вторых, цены, например, на зерно контролируются государством, поэтому прогнозировать тут высокие прибыли не приходится. По формальным критериям «Искра» соответствует этим требованиям, однако чтобы оценить привлекательность этого актива для потенциальных покупателей, тем более приход крупных игроков в Зеленогорск, необходимо комплексное изучение всех финансово-экономических показателей этого предприятия», — считает эксперт.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.