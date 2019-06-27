Подписан первый контракт для строительства второй очереди «Северомуйского тоннеля»

Компания, учрежденая группой «Сибантрацит», заключила с The Robbins Company (CША) контракт на проектирование скального однощитового тоннелепроходческого комплекса (ТПК), предназначенного для строительства второй очереди «Северомуйского тоннеля».

По информации пресс-службы ООО «Северомуйский тоннель-2», компания, которую учредила группа «Сибантрацит», подписал контракт с американской фирмой на проектирование скального однощитового тоннелепроходческого комплекса марки Сrossover XRE. Работа должна быть завершена до 30 сентября 2019 года.

Стороны также подписали соглашение об изготовлении и поставке двух проектируемых ТПК Сrossover XRE общей стоимостью 74 млн долларов. Срок производства и поставки составит 10 месяцев.

Проходка «Северомуйского тоннеля-2» длиной 15 км начнется с обеих сторон трассы двумя проходческими щитами Сrossover.

Проходческие щиты Сrossover с механизмом опережающего бурения и цементирования стен тоннеля, а также с грунтопригрузом – уникальное оборудование, отличающееся высокой производительностью при сложной геологии. Они позволяют проводить бурение участков, сочетающих скальные породы, мягкие грунты, валуны и др. Рассчитаны на работу в экстремальных условиях, таких как зоны разломов и приливов воды.

Как отметил генеральный директор ООО «Северомуйский тоннель-2» Вадим Бугаев, техника The Robbins Company используется при прокладке сложнейших тоннелей в мире, ее применение позволит компании построить новый тоннель на БАМе ускоренными темпами.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что владелец группы «Сибантрацит» Дмитрий Босов заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что компания планирует в ускоренном порядке построить вторую очередь Северомуйского тоннеля в республике Бурятия на Байкало-Амурской магистрали. Это позволит увеличить пропускные способности РЖД для проезда на Дальний Восток.

Стоимость объекта, по оценкам экспертов, не превысит 60 млрд рублей, а сроки окупаемости составят 7-10 лет.

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