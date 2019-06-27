Уборке мусора в Сибири помогут льготным финансированием

50 заявок направили сибирские бизнесмены для получения льготного банковского финансирования строительства в регионах мусоросортировочных комплексов и других инфраструктурных объектов по обращению с ТКО.

Как рассказал в четверг, 27 июня на проходившем в Новосибирске совещании под руководством полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло советник гендиректора ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Сергей Королев, общая сумма заявок составила 23 млрд рублей. Планируется, что средства будут предоставлены бизнесменам на срок до 15 лет по ставке 5% годовых. Описанные в заявках инфраструктурные объекты смогут ежегодно обрабатывать до 5,5 млн т мусора. По словам Сергея Королева, наибольшую активность в получении льготного финансирования проявили Новосибирская и Кемеровская области, где «лучше работает территориальная схема, и компании активнее предоставляют документы».

Также в ходе совещания представитель РЭО рассказал о новом сервисе для подачи жалоб на ход «мусорной реформы». В начале июня текущего года на площадке сайта экологического оператора начал работать общероссийский интернет-сервис «РЭО Радар». Планируется, что у каждого регионального оператора будет там свой кабинет со всем и данными. Кроме того, жители регионов смогут через специальную форму на сайте жаловаться на работу своего регоператора, а РЭО будет курировать устранение нарушений, на которые жалуются люди. Сергей Королев предложил активнее подключать к этому процессу регионы СФО, сейчас, по его словам, на сайт еженедельно поступает более тысячи обращений.

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