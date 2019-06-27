44-я сессия Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО), которая состоялась 25 июня, стала самой продолжительной в 2019 году. Среди рассматриваемых вопросов наибольшее внимание депутатов вызвали изменения в местном самоуправлении, закон об областном бюджете, новый аграрный закон, а также первый отчет об имуществе Новосибирской области.

По проекту повестки 44-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты должны были рассмотреть 49 вопросов. Первым из наиболее важных выступлений стал доклад министра финансов Новосибирской области Виталия Голубенко о внесении изменений в закон об областном бюджете на 2019 год и плановый период до 2021 года.

Министр отметил, что 30 мая закон получил положительный отклик в правительстве РФ. Он содержит в себе шесть направлений, по которым пойдет увеличение расходных обязательств бюджета Новосибирской области: создание спортивных объектов (Региональный центр волейбола, культурно-оздоровительный комплекс в Маслянино и многофункциональная ледовая арена,), расширение сети и мощности школ и детских садов в районах области, увеличение возможностей в сфере здравоохранения, ремонт социально значимых объектов, решение точечных задач по модернизации ЖКХ и улучшение транспортной доступности территорий Новосибирской области. «В отношении федеральных инициатив я бы прокомментировал только одну сумму расходов, — отметил Виталий Голубенко. — 42,2 млн рублей на создание системы поддержки фермеров и сельской кооперации».

Сразу после доклада Виталия Голубенко слово взял председатель комитета по бюджетной политике Законодательного собрания Александр Морозов. «Законопроект внесен в установленном порядке, на этот документ есть все необходимые положительные заключения. Законопроект рассмотрен и принят всеми комитетами Законодательного собрания», — сообщил он.

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поблагодарил Виталия Голубенко и всех депутатов, кто участвовал в разработке этого закона. «Хорошо, что мы смогли найти в этом вопросе разумный компромисс», — сказал Андрей Шимкив. Законопроект был единогласно одобрен депутатским корпусом.

Большое внимание депутаты уделили обсуждению нового закона о государственной аграрной политике в Новосибирской области. С докладом выступил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. По его словам, принятие нового закона обусловлено тем, что аналогичный закон Новосибирской области от 2006 года о государственной поддержке сельскохозяйственного производства функционирует уже более 10 лет. За это время в него внесено более 14 изменений в связи с изменениями в законодательстве. Основной целью проекта концепции развития сельских территорий является увеличение количества сельского населения, повышение уровня жизни на селе, создание благоприятных условий для создания малого и среднего бизнеса, повышение конкурентоспособности и объема экспорта сельхозпродукции, а также создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере сельского хозяйства.

После доклада министра сельского хозяйства депутат Николай Мочалин отметил, что согласование аграрная программа прошла в аграрном и бюджетном комитетах. «А остальные депутаты не при делах?» — спросил он.

Мочалину возразил Александр Морозов. «Этот закон создавался достаточно долго, были созданы рабочие группы в рамках правительства региона и минсельхоза, в них участвовали и депутаты Законодательного собрания, причем по желанию там могли участвовать все желающие, проводились публичные слушания. Революционных действий в концепции этого закона не произошло, но, тем не менее, это совершенно новый документ по отношению к закону 2006 года. Изменились обстоятельства и время, поэтому я убежден, что документ является достаточно проработанным и важным», — пояснил Александр Морозов.

Глава аграрного комитета Законодательного собрания Олег Подойма предложил депутатам принять законопроект в первом чтении. Ему возразил Николай Мочалин. «Перебор — принимать подобный закон в двух чтениях, — заявил он. — Закон является базовым и в корне меняет подходы к поддержке и развитию агропромышленного комплекса. Давайте проведем круглый стол, пригласим специалистов, чтобы выяснить, что происходит в аграрном секторе, я категорически против такого решения».

Однако в конце обсуждения слово взял заместитель председателя Законодательного собрания Валерий Ильенко, который сказал, что обсуждение указанного законопроекта 24 июня проходило на заседании фракции «Единая Россия». «Мы приняли консолидированное решение поддержать законопроект в двух чтениях», — заключил Валерий Ильенко. В итоге вопрос о новом аграрном законе был поставлен на голосование депутатов. Результат был ожидаемым: 65 депутатов поддержали закон и 1 депутат воздержался.

Затем депутаты перешли к вопросу обсуждения местного самоуправления, который они отложили еще с 42-й сессии. С докладом выступила председатель Барабинского районного Совета депутатов Надежда Роор. По ее словам, действующей редакцией закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области» предусмотрен лишь один способ формирования представительных органов муниципальных районов — на муниципальных выборах.

Надежда Роор отметила, что в 2015 году три районных Совета депутатов — Барабинский, Карасукский и Усть-Таркский — были сформированы путем делегирования представителей органов местного самоуправления поселений. Этот способ формирования за четыре года доказал свою эффективность, он обеспечивает представительство всех поселений в районном совете и их участие в решении вопросов местного значения.

«Я хотел бы отметить, что при рассмотрении указанного важного законопроекта вопросов не было, — рассказал после выступления Надежды Роор заместитель председателя Законодательного собрания Владимир Карпов. — Нормативно-правовое содержание действительно проработано. Весь вопрос был в том, каким образом будет реализовываться принятый закон, поскольку он распространяется не только на три района, о которых говорила Надежда Николаевна, но еще на 27 районов. В этот процесс будет вовлечено огромное количество поселенческих представительных органов».

Заместитель председателя комитета по государственной политике Игорь Умербаев предложил принять законопроект о местном самоуправлении в двух чтениях. Депутаты единогласно поддержали такое предложение.

Кроме того, депутаты рассмотрели первый отчет об управлении и распоряжении государственной собственностью Новосибирской области за 2018 год. С докладом выступил начальник департамента имущества и земельных отношений (ДИЗО) Новосибирской области Роман Шилохвостов. Он перечислил все основные параметры и число объектов, которые находятся в собственности регионального правительства, общая балансовая стоимость имущества составила 72,1 млрд рублей (за исключением земельных участков).

Андрей Шимкив после завершения доклада отметил, что это первый отчет подобного содержания, выносимый на сессию Законодательного собрания. «Я прошу всех, кто заинтересован, ознакомиться с его содержанием», — отметил председатель Законодательного собрания.

Заместитель председателя бюджетного комитета Ирина Диденко добавила, что при рассмотрении отчета, помимо технических вопросов, таких как необходимость разработки специального программного обеспечения для составления отчета, депутаты активно обсуждали меры по повышению эффективности распоряжения государственной собственностью Новосибирской области. В итоге первый отчет Романа Шилохвостова об управлении государственной собственностью Новосибирской области был поддержан большинством депутатского корпуса.

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