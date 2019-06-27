2ГИС теперь показывает местонахождение общественного транспорта

Мобильное приложение 2ГИС теперь показывает, где находятся автобусы, троллейбусы, маршрутки и трамваи в режиме реального времени.

Как сообщает пресс-служба 2ГИС, мобильное приложение стало еще удобнее, особенно для тех, кто ездит на общественном транспорте.

Благодаря обновлению, теперь можно заранее посмотреть, где находится нужный автобус, быстро найти альтернативу троллейбусу, который только что уехал, дождаться транспорта, который довезет без пересадок и др.

Автобусы появятся на карте, если нажать на значок остановки. Так можно увидеть, какой транспорт подъезжает и выбрать, на чем ехать. Другой вариант — ввести в строке поиска номер конкретного маршрута. На карте появятся автобусы, которые сейчас на линии.

Функция работает онлайн, поэтому важно, чтобы смартфон был подключен к интернету.

В Новосибирске информация поступает из МКУ «ЦУГАЭТ» через спутник ГЛОНАСС и обновляется с минимальной задержкой. Если автобус задержался в пробке или сошел с маршрута по другой причине, через 30 секунд изменения уже отобразятся на карте.

Кроме Новосибирска, общественный транспорт на карте 2ГИС появился в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ярославле, Красноярске, Нижнем Новгороде и Челябинске.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что компания 2ГИС запустила новое приложение — кэшбэк-сервис «Чек». Предполагается, что с ним можно вернуть часть денег, потраченных на приобретение продуктов.

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