Частичная блокировка счетов французского актера Жерара Депардье, о которой стало известно 27 июня, является штатной ситуацией для любого налогоплательщика РФ, поэтому интерес к ситуации со стороны СМИ связан в первую очередь с известностью актера. Об этом корреспонденту «Континента Сибирь» сообщил юрист Жерара Депардье Юрий Мосман.

«Частичное ограничение расходных операций по счетам – это абсолютно стандартная и штатная ситуация для любого налогоплательщика РФ (согласно статье 76 Налогового кодекса РФ)», — пояснил Юрий Мосман.

По его словам такая процедура делается в целях обеспечения уплаты налога или пеней. После такой меры налогоплательщик производит сверку с налоговым органом, и, если задолженность не подтверждается, то ограничение снимается.

«То же самое произошло и с Депардье и происходит с миллионами налогоплательщиков. Никакого информационного повода тут нет, за исключением публичности налогоплательщика. Иногда складывается ощущение что у журналистов информационный голод, раз они уже про это писать начинают. Депардье является образцовым налогоплательщиком – это вам могут подтвердить любые его контрагенты и налоговые органы», — подчеркнул Юрий Мосман.

Напомним, что Жерар Депарьдье приезжал в Новосибирск в начале декабря 2018 года. Главной целью делового визита в город стало получение местной прописки. Кроме того, Депардье за это время успел встретиться с заместителем губернатора Сергеем Нелюбовым, а также посетить гипермаркет «Ашан», чтобы проверить, как идут продажи продукции его собственного производства. 6 декабря в бизнес-центре «Лига Капитал» состоялась неформальная встреча губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и Жерара Депардье.

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