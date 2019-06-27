В числе регионов СФО самое большое количество жалоб на ход «мусорной реформы» поступает из Омской области. Борясь с растущим количеством свалок, власти региона планируют выделить из бюджета 300 млн рублей на установку контейнерных площадок для сбора отходов.

Реализацию госполитики в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в сибирских регионах обсудили в Новосибирске в четверг, 27 июня на проходившем в формате видеоконференции совещании под руководством полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло. По словам полпреда, несмотря на то, что реформа идет уже полгода, в вопросах сбора и утилизации мусора «качественных изменений пока не произошло». Как пояснил в ходе совещания советник генерального директора ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Сергей Королев, наибольшее количество жалоб по СФО на работу регионального оператора поступает из Омской области. «Просьба к субъекту федерации разобраться, что там происходит», — сказал представитель РЭО.

Сергей Меняйло рассказал, что на имя президента РФ поступило обращение от жителей поселка Таврическое, пожаловавшихся на резкий рост количества мусорных свалок. Напомним, ранее власти региона планировали строительство в Таврическом районе мусоросортировочной станции. Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов в ответ пояснил, что в бюджете региона запланировано порядка 300 млн рублей на строительство специальных контейнерных площадок для сбора мусора. «Приучаем людей везти мусор не на свалку, а на специальную площадку», — пояснил чиновник. «Буду в Омской области, вывезу власть к этим свалкам и поставлю рядом с мешками!», — пригрозил полпред.

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