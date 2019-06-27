Андрей Травников: «Со стороны властей будет жесткая реакция на малейшие нарушения при реализации нацпроекта БКАД»

Глава Новосибирской области проинспектировал ход работ на объектах регионального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Андрей Травников осмотрел реконструкцию автодорог в Бердске и в Искитиме.

Губернатор Новосибирской области подчеркнул, что на сегодняшний день основной акцент делается на качестве проведенных дорожных работ, и спрос за него будет усиленный.

«Дефектов не так много, но даже на единичные дефекты будет достаточно жесткая реакция. Уже есть пример, когда заказчик заставил подрядчика заменить 5 тыс кв.м нижнего выравнивающего слоя, не соответствовавших требованиям технологии», – пояснил Андрей Травников.

В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта в 2019 году планируется провести работы на 117 участках автомобильных дорог на территории области. Их общая протяженность составляет почти 160 км. На территории Новосибирской агломерации, кроме автодорог регионального значения, в текущем году также приведут в нормативное состояние 57 дорожных объектов на улично-дорожной сети, в том числе 37 объектов в Новосибирске, 6 – в Бердске, 1 – в Искитиме, 2 – в Оби и 3 – в р.п. Кольцово общей протяженностью 38,7 км. Кроме того, необходимо ликвидировать 5 мест концентрации ДТП в Новосибирске.

На начало недели из 117 запланированных в 2019 году объектов по всем из них по итогам аукционных процедур определены подрядные организации, заключены государственные и муниципальные контракты. На большинстве участков работы уже идут. Некоторые объекты, в частности, на ул. Лунной в Бердске, уже готовят к сдаче к середине июля.

Глава региона не оставил без внимания и отсутствие парковочных «карманов» по ул. Лунной. Ранее их упразднили как небезопасные и организовали пешеходные переходы. Андрей Травников поручил руководству муниципалитета усилить информационную работу с жителями Бердска по доведению до них сведений о современных нормативных мерах безопасности. В то же время, министерству транспорта и дорожного хозяйства поручено проработать вопрос по организации новых парковок.

Также губернатор напомнил, что накануне в Москве состоялось заседание Госсовета РФ, посвященное реализации нацпроекта БКАД, дорожному строительству, темам безопасности дорожного движения и другим сопутствующим вопросам. Рабочая группа предложила большое количество инициатив. Они направлены на повышение темпов дорожного строительства и ремонта, обеспечение безопасности на дорогах, наделение субъектов РФ дополнительными полномочиями в вопросах весового контроля, администрирования штрафов, управления безопасностью на дорогах.

Общий бюджет на реализацию мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в 2019-2024 годах составляет 39,6 млрд рублей, из которых 8,2 млрд – это средства федерального бюджета, 29,1 млрд — областного и 2,3 млрд – деньги бюджетов городских округов Новосибирской области. В 2019 объем финансирования мероприятий проекта составляет 5,5 млрд рублей, 2,5 млрд выделит федеральная казна, а 2,7 млрд — областная.

Отметим, что общая протяженность ремонтируемого участка дороги по ул. Лунная в Бердске – 2,24 км. Проезжая часть является главной подъездной дорогой к ДК «Родина», к микрорайонам «Белокаменный», «Космический», «Южный» и подъездом к строящимся в микрорайоне «Южный» школе и детскому саду. В настоящий момент за микрорайоном «Космический» начато строительство еще одного микрорайона – «Поэзия», подъезд к которому жителями тоже будет осуществляться по ул. Лунная.

Капитальный ремонт на участке протяженностью 0,44 км ведет подрядная организация ООО «Строй Сити». Муниципальный контракт заключен на сумму 57 млн рублей. Срок окончания работ –1 августа. Это первый объект БКАД, планируемый ко вводу в эксплуатацию в 2019 году.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.