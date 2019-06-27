В Новосибирской области будут готовить «кадры будущего»

Утверждена «дорожная карта» реализации стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» в Новосибирской области в 2019-2020 годах. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников.

Как сообщает пресс-служба правительства НСО, документом утвержден план мероприятий для реализации стратегической инициативы «Кадры будущего». Ее цель – формирование через систему наставничества региональных лидерских команд из числа активных, амбициозных, талантливых и высокомотивированных детей (14-17 лет) и молодежи (18-21 год), ориентированных на социально-экономическое развитие Новосибирской области.

Среди задач – формирование инфраструктуры поддержки деловой и социальной активности детей и молодежи, применение современной и безопасной цифровой образовательной среды, внедрение новых форм наставничества с участием представителей работодателей и др.

В ближайшее время, по информации пресс-службы правительства, планируется организовать региональный межведомственный проектный офис по реализации инициативы, определить организации-партнеры для стажировок детей и молодежи, привлечь школьников и студентов в качестве участников инициативы, а также сформировать пул наставников.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что по мнению главы Новосибирской области Андрея Травникова, одним из приоритетных направлений для организации научно-образовательного центра является медицина. На площадке подобного НОЦ возможно организовать работу Центра протонной терапии и Центр позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии.

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