Александр Кошелев возглавил совет по сохранению историко-культурного наследия Новосибирска

На первом заседании совета по сохранению историко-культурного наследия Новосибирска был выбран председатель, а также озвучены задачи и планы работы нового совещательного органа.

По информации пресс-службы мэрии Новосибирска, председателем совета по сохранению историко-культурного наследия города стал заместитель директора муниципального казенного учреждения культуры «Музей Новосибирска» Александр Кошелев.

Совет по сохранению историко-культурного наследия Новосибирска – постоянно действующий коллегиальный совещательный орган при департаменте культуры спорта и молодежной политике мэрии города. Срок полномочий состава совета – 3 года.

Как отметила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анна Терешкова, будущее памятников архитектуры и тех объектов, которые еще не являются памятниками архитектуры, не должна определять только мэрия. Общественность волнует судьба культурного наследия.

В будущем совет будет взаимодействовать с органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическим и юридическими лицами. Его решения будут носить рекомендательный характер.

Среди задач, которые ставят перед собой члены совета — содействовать деятельности департамента культуры, спорта и молодежной политики в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Также они будут рассматривать вопросы сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия, памятников истории культуры, находящихся в муниципальной собственности города, охраны объектов культурного наследия, местного муниципального значения, расположенных на территории Новосибирска.

Кроме того, совещательный орган планирует рассматривать предложения и рекомендации по выявлению объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии, антропологии, социальной культуры, и являющихся свидетельством эпох и цивилизаций, источниками информации о зарождении культур.

На первом заседании совета собравшиеся обсудили проект музея Новосибирска «Городское памятное место» и перечень объектов конструктивизма, которые не включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в Новосибирске в День города состоится первый Международный фестиваль цветов. В праздничном мероприятии примут участие 5 иностранных команд, в том числе из Западной Европы.

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