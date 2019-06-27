Новосибирск простится с экономистом Надеждой Стрельцовой

27 июня ушла из жизни основатель Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, известный новосибирский экономист и банкир Надежда Стрельцова.

О прощании с Надеждой Стрельцовой сообщили в Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий. «Новосибирская городская торгово-промышленная палата выражает искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам и скорбит по поводу безвременного ухода из жизни замечательного человека. Память о Надежде Тихоновне навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Новосибирский экономист и финансист Надежда Стрельцова была одним из создателей городской торгово-промышленной палаты, в 90-х годах занимала пост председателя правления новосибирского банка «Центральный», позже возглавила ЗАО КРАБ «Новосибирсквнешторгбанк». В 2009 году стала руководителем представительства государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в Сибирском федеральном округе. Надежда Стрельцова – автор более 30 печатных работ, посвященным актуальным вопросам развития банковского сектора. Лауреат высшей общественной награды России имени Петра Великого, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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