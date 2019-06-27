Бизнес-аналитика теперь доступна каждому предпринимателю в личном кабинете ОФД

Инструменты анализа теперь доступны каждому бизнесмену, кто работает с онлайн-кассами и ОФД. Офисы фискальных данных уже более 2-х лет круглосуточно получают информацию с онлайн-касс по всей России.

«Платформа ОФД» обрабатывает данные каждой 4-й кассы в стране. За это время накоплена огромная экспертиза, благодаря которой развиваются простые и понятные аналитические инструменты. Они доступны в личном кабинете клиента «Платформы ОФД», дополняя базовый сервис оператора. Наглядность аналитического кабинета достигается за счет интуитивно понятных графиков и карт c разными показателями работы торговой точки.

На экране компьютера можно настроить и разместить одновременно сразу несколько таких «виджетов». Они позволяют видеть выручку в реальном времени, контролировать работу касс, знать динамику продаж и средний чек.

Клиент может анализировать рост выручки к началу операционных суток, календарной недели и месяца, бухгалтерского квартала. Можно узнать о соотношении покупок за наличные, к покупкам «по безналу», а также соотношение количества пробитых чеков к среднему чеку за нужный период. Это очень удобно для пользователей мобильного приложения, которое можно скачать в AppStore и в скором времени в GooglePlay.

Отдельный график покажет, в какие дни работы торговой точки было совершено больше продаж, а в какие меньше, и как менялся средний чек покупок. Это помогает понять, когда и какие инструменты привлечения клиентов в магазине работали лучше. На этой основе можно планировать маркетинговые активности, оценивать качество работы продавцов и кассиров.

С помощью показателей предприниматель видит, какие товары генерируют наибольшую выручку за последнюю неделю или месяц. Если график «ТОП-5 магазинов» подойдет владельцам нескольких точек, то «ТОП-5 товаров» будет полезен всем. Показатель особенно важен для координации работы мерчендайзеров, при размещении товаров с различной маржинальностью по периметру торговой точки.

Личный кабинет полностью готов к работе и с аналитикой по продажам маркированных товаров. В этом разделе продавцы маркированной продукции могут зарегистрироваться в системе «Честный знак» и отслеживать статус передачи данных оператору маркировки.

Кроме того, для владельцев сетей в личном кабинете есть отдельные инструменты. Например, возможность сравнивать показатели работы одного магазина со всей сетью. После вывода всех доступных касс на интерактивной карте, пользователь одним кликом по нужному терминалу получает аналитическую информацию.

Все показатели понятны и не требуют от предпринимателя какой-либо аналитической подготовки. Пользуясь инструментами личного кабинета «Платформа ОФД», можно оперативно решать проблемные моменты работы торговой точки, наращивать продажи и успешно конкурировать. Главное, что все это доступно в смартфоне, достаточно лишь скачать мобильное приложение.

ООО «Эвотор ОФД» 119048, г. Москва, улица Усачёва, дом 33, стр. 1 ИНН 9715260691 • ОГРН 1167746512856 • Разрешение ФНС от 01.09.2016г.

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