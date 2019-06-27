Омский региональный оператор по обращению с ТКО «Магнит» через арбитраж потребовал взыскать около 8 млн рублей с компаний, занимающихся вывозом мусора. Ранее перевозчики обвинили подрядчика регоператора в срыве сроков оплаты услуг, не исключив возможности приостановки своей работы по вывозу отходов.

Исковые заявления ООО «Магнит» поданы в арбитражный суд Омской области, дата их рассмотрения пока не назначена. С научно-производственного комплекса «Экоинжиниринг» регоператор требует около 3,3 млн рублей, с ООО «Чистый город-Омск» — более 4,5 млн рублей.

Уточнить предмет претензий в «Магните» корреспонденту «Континента Сибирь» накануне не удалось, телефоны приемной, юридического отдела и пресс-секретаря регионального оператора не отвечали. Позже «Магнит» распространил в соцсетях с аккаунта пресс-секретаря регионального оператора неофициальный пресс-релиз, в котором иски объясняются долгами ответчиков за приобретенные ранее, но неоплаченные талоны на накопление отходов. «Долги по данным производствам возникли до утверждения тарифа и начала деятельности регоператора, то есть до 1 апреля», — уточняется в сообщении.

Напомним, в начале июня учредитель «Экоинжиниринг» и «Чистый город-Омск» Виталий Путинцев заявил о том, что подрядчик регоператора, транспортная компания «Экос», перестал оплачивать услуги субподрядчиков, фактически вывозивших мусор. Бизнесмен уточнил, что перевозчики из-за этого находятся на грани приостановки работы. Заявление получило широкий общественный резонанс, в регионе начали говорить об угрозе мусорного коллапса. В разговоре с «Континентом Сибирь» Виталий Путинцев подчеркнул при этом, что разногласий, как и юридически оформленных отношений с самим «Магнитом» у субподрядчиков-перевозчиков нет. Кроме того, недовольство работой регоператора ранее высказал омский губернатор Александр Бурков. Как выяснилось в ходе отчета об итогах работы правительства Омской области за 2018 год, у «Магнита» до сих пор нет лицензии на работу с твердыми коммунальными отходами, что ставит под вопрос легитимность регоператора.

Новосибирское ООО «Магнит», руководство которого, как и в случае с «Экологией-Новосибирск», связывали с группой «ВИС», стало регоператором по обращению с ТКО в Омской области в июле 2018 года, сменив регион прописки. На конкурс «Магнита» по вывозу мусора подала заявку лишь одна компания – ЗАО «Экос», работающая на территории ХМАО и ЯНАО. Субподрядчиком по вывозу стало омское ООО «Чистый город-Омск», которая до перехода регионов на новую схему обращения с ТКО фактически являлась крупнейшим игроком на омском «мусорном» рынке.

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