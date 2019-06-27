Росавтодор отремонтирует участок Чуйского тракта вблизи Новоалтайска

Управление федеральных дорог «Алтай», которое входит в Росавтодор, в 2020 году планирует начать реконструкцию участка Чуйского тракта вблизи Новоалтайска. Дорогу хотят расширить с двух до четырех полос.

Как сообщает «Интерфакс» с ссылкой на слова главного инженера управления «Алтай» Сергея Рубаненко, компания хочет не только расширить участок Чуйского тракта до четырех полос, но и предусмотреть возможность использования дороги авиацией для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

Как отметил Сергей Рубаненко, на текущий момент ведется подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию участка автодороги 216-223 км. Если все пойдет по плану, то к концу 2019 года проектировщик, которым выступила воронежская компания «Центр-Дорсервис», получит заключение Главгосэкспертизы. Соответственно, в 2020 уже можно будет объявить закупку для определения подрядчика по выполнению работ на этом участке.

Стоимость проекта, по предварительным данным, оценивается в 1,8 млрд рублей.

Напомним, о том, что трасса М-52 «Чуйский тракт» нуждается в значительном расширении, помощник президента РФ Игорь Левитин заявлял еще в июле 2015 года в ходе рабочего визита в Алтайский край. Уже тогда власти рассматривали вопрос о том, чтобы сделать магистраль четырехполосной на всей территории Алтайского края. Одним из факторов такого решения являлось развитие туризма в регионе.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в 2019 году Новосибирская область получит из федерального бюджета на строительство четвертого моста через реку Обь более одного миллиарда рублей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.