Зарубежная компания Михаила Прохорова вышла из капитала «Обуви России»

Ольга Щетинкина
 
Зарубежная компания Михаила Прохорова вышла из капитала «Обуви России»
Фото Михаила Перикова

Известный российский бизнесмен Михаил Прохоров вышел из капитала ГК «Обувь России». Его компания Karyo Holdings перестала быть акционером управляющей компании группы  — ПАО «ОР». 

Как сообщается на официальном сайте центра раскрытия информации, структура российского миллиардера Михаила Прохорова Karyo Holdings приняла решение о выходе из капитала ПАО «ОР», которая является управляющей компанией одного из крупнейших отечественных обувных ритейлеров – «Обуви России».

Компания Karyo Holdings, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, ранее являлась владельцем 15,625% в ПАО «ОР». С 26 июня ее доля в фирме равна 0%.

По информации, размещенном на сайте ГК «Обувь России», в октябре 2017 года компания привлекла 5,9 млрд рублей в ходе IPO на Московской Бирже (тикер OBUV). Эмитентом является ПАО «ОР», став первой публичной компанией на российском обувном и fashion-рынке.

Компания «Обувь России», генеральным директором которой является Антон Титов, была основана в 2003 году, ее головной офис расположен в Новосибирске. На сегодняшний день организация имеет 756 магазинов по всей стране. Комапния развивает ряд обувных сетей, среди которых Westfalika, «Пешеход» и Emilia Estra.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в августе 2017 года владелец «Онэксим» и известный российский миллиардер Михаил Прохоров приобрел 24,99% крупной компании из Новосибирска «Обувь России». Впоследствии его доля в организации снизилась до 15,625%. Тогда сумма сделки могла составить от 1,2 — 1,8 млрд рублей.

Сообщалось, что, возможно, Михаил Прохоров, который в последнее время только распродавал активы, приобрел четверть крупной обувной компании с расчетом на ее дальнейшую продажу.

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