Зарубежная компания Михаила Прохорова вышла из капитала «Обуви России»

Известный российский бизнесмен Михаил Прохоров вышел из капитала ГК «Обувь России». Его компания Karyo Holdings перестала быть акционером управляющей компании группы — ПАО «ОР».

Как сообщается на официальном сайте центра раскрытия информации, структура российского миллиардера Михаила Прохорова Karyo Holdings приняла решение о выходе из капитала ПАО «ОР», которая является управляющей компанией одного из крупнейших отечественных обувных ритейлеров – «Обуви России».

Компания Karyo Holdings, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, ранее являлась владельцем 15,625% в ПАО «ОР». С 26 июня ее доля в фирме равна 0%.

По информации, размещенном на сайте ГК «Обувь России», в октябре 2017 года компания привлекла 5,9 млрд рублей в ходе IPO на Московской Бирже (тикер OBUV). Эмитентом является ПАО «ОР», став первой публичной компанией на российском обувном и fashion-рынке.

Компания «Обувь России», генеральным директором которой является Антон Титов, была основана в 2003 году, ее головной офис расположен в Новосибирске. На сегодняшний день организация имеет 756 магазинов по всей стране. Комапния развивает ряд обувных сетей, среди которых Westfalika, «Пешеход» и Emilia Estra.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в августе 2017 года владелец «Онэксим» и известный российский миллиардер Михаил Прохоров приобрел 24,99% крупной компании из Новосибирска «Обувь России». Впоследствии его доля в организации снизилась до 15,625%. Тогда сумма сделки могла составить от 1,2 — 1,8 млрд рублей.

Сообщалось, что, возможно, Михаил Прохоров, который в последнее время только распродавал активы, приобрел четверть крупной обувной компании с расчетом на ее дальнейшую продажу.

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