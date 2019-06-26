Избирательная комиссия 12-го округа в Калининском районе Новосибирска приняла документы от двух желающих участвовать в дополнительных выборах в Совет депутатов.

Первым заявился Александр Шевченко 1958 года рождения. Это учредитель и руководитель Новосибирской региональной общественной организации «Обеспечение защиты и соблюдения прав и интересов граждан, советов многоквартирных домов, жилищных объединений в сфере жилищного и коммунального хозяйства». В 2014 году он выдвигался на выборы мэра Новосибирска, как директор некоммерческого партнерства «Избиратели и объединения за соблюдение избирательных прав в Новосибирской области». Ему было отказано в регистрации. В 2010 году баллотировался в горсовет от «Справедливой России», в 2015 году как самовыдвиженец.

Также документы на участие в выборах подал ветеран боевых действий на Северном Кавказе Сергей Щеглов 1982 года рождения.

И Шевченко, и Щеглов планируют участвовать в выборах как самовыдвиженцы, если соберут подписи и смогут пройти регистрацию в избиркоме.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что от «Единой России» на выборы пойдет 34-летний Павел Чернышев. Это заместитель директора по общим вопросам ООО «Сады Гиганта» и помощник владельца этой компании, депутата областного заксобрания, возглавляющего местную «Гражданскую платформу», Александра Манцурова. Чернышев баллотировался в Совет депутатов Новосибирска в 2015 году по округу №7 в Центральном округе, который сейчас представляет коммунист Иван Конобеев. На выборах в Госдуму в 2016 году Чернышев был в списках ГП.

КПРФ готовит к довыборам в горсовет первого секретаря райкома партии в Калининском районе Новосибирска Алексея Манохина. 42-летний коммунист, сотрудник райадминистрации баллотировался в 2015 году в Совет депутатов по 13-му округу в Калининском районе, где выборы выиграл единоросс Глеб Дебов.

Основная борьба за округ, вероятно, развернется между кандидатами ЕР и «Родины», от которой на выборы собирается бывший заместитель гендиректора производственного монтажно-строительного предприятия «Электрон» Игорь Рытиков. Дмитрий Прибаловец тоже был помощником генерального директора «Электрона». Рытикову 54 года, в 2010-м он был в списках «Единой России» на выборах в заксобрание Новосибирской области. Сейчас он активно работает на округе, позиционируя себя как человек, продолжающий дело Прибаловца.

Дополнительные выборы в Совет депутатов Новосибирска по 12-му округу в Калининском районе пройдут 8 сентября. Напомним, что территорию представлял Дмитрий Прибаловец, член фракции «Единая Россия». Он умер 25 февраля 2019-го.

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