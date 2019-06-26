Сбербанк и Росимущество запустили совместный проект по приобретению в кредит имущества

Сбербанк и Росимущество запустили совместный пилотный проект по приобретению в кредит имущества, реализуемого с торгов в рамках исполнительного производства, с использованием аккредитивной формы расчетов банка.

Совместный проект позволяет быстро и безопасно проводить сделки между участником торгов, Росимуществом и Сбербанком, погашать проблемную задолженность и снимать обременение с продаваемого на торгах имущества.

Сервис работает следующим образом — участник торгов открывает в Сбербанке аккредитив в пользу Росимущества, в случае победы в аукционе клиент, приобретающий заложенное банку имущество, вносит на аккредитив денежные средства в размере цены договора купли-продажи.

Пополнив аккредитив, участник аукциона заключает с Росимуществом договор купли-продажи объекта, реализуемого на торгах. После подачи документов на государственную регистрацию сделки в Росреестре победитель предоставляет необходимые документы для раскрытия аккредитива в Сбербанк. В свою очередь, банк раскрывает аккредитив и перечисляет денежные средства в Росимущество. Далее ведомство переводит деньги в погашение проблемной задолженности в отношении реализуемого объекта, а банк совместно с Федеральной службой судебных приставов снимает с имущества обременение, т.е. погашает запись о залоге объекта.

В итоге участник торгов получает собственность, свободную от ограничений права в виде «проблемной» ипотеки, Росимущество — своевременную оплату за реализуемое имущество, а Сбербанк — возможность более быстрого оздоровления кредитного портфеля путем погашения проблемной задолженности за счет реализации заложенного имущества.

По словам вице-президента, директора департамента по работе с проблемными активами Максима Дегтярева, фактически создан новый для рынка продукт для приобретения объектов недвижимости с торгов в рамках исполнительного производства. Он основан на аккредитивной форме расчетов, позволяющий при этом покупателю использовать не только собственные, но и заемные средства. Данный сервис должен привлечь новых участников торгов и увеличить объем подобных сделок.

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