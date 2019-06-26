Россельхозбанк презентовал финансовые инструменты для экспортеров на выставке «Вьетнам-Экспо-Сибирь»

АО «Россельхозбанк» принял участие в международной многоотраслевой выставке «Вьетнам-Экспо-Сибирь в Новосибирске. В рамках нее РСХБ провел серию консультаций с представителями бизнеса, представив им возможности банка.

Выставка «Вьетнам-Экспо-Сибирь», организованная при поддержке мэрии Новосибирска и правительства РФ, уже второй год подряд объединяет представителей бизнес-сообществ двух стран, заинтересованных в развитии международного сотрудничества в рамках организации экспортно-импортных взаимоотношений. В этом году в мероприятии приняли участие около 40 ведущих компаний Вьетнама и России, которые смогли представить новые отраслевые разработки и технологии потенциальным инвесторам, а также оценить условия обслуживания внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в одном из крупнейших банков России.

Россельхозбанк, активно развивающий направление обслуживания ВЭД, презентовал участникам выставки современные финансовые инструменты и решения для привлечения экспортного финансирования, структурирования внешнеторговых сделок, проведения международных расчетов, получения гарантий по валютным контрактам, купли-продажи иностранной валюты и др. С представителями ряда вьетнамских компаний были проведены переговоры, осуществлен обмен контактами и коммерческими предложениями.

Как отметил депутат национального собрания, член Международной комиссии по иностранным делам Социалистической Республики Вьетнам Ву Суан Хонг, учитывая положительную динамику роста финансового сектора в республике Вьетнам, а также рост ВВП и увеличение благосостояния населения, спрос на банковские продукты в стране увеличивается ежегодно. В том числе растет потребность бизнеса в эффективных и доступных банковских инструментах, обеспечивающих качественное и оперативное сопровождение внешнеэкономических операций, а также в оказании профессиональной консультационной поддержки.

В свою очередь, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров подчеркнул, что рынок Вьетнама на сегодняшний день один из самых перспективных рынков мира, найти на нем свою нишу и получить все преимущества от расширения географии присутствия бизнеса – возможности, доступные любой экспортно ориентированной компании России. Банк уже сегодня активно работает с экспортерами как в сфере агропромышленного комплекса, так и в других отраслях.

18+

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.