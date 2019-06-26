В конце августа знаменитые «Федоровские бани» Новосибирска примут первых любителей легкого пара. По словам мэра Анатолия Локтя, удалось найти ответственного соинвестора, который вернул городу исторический бренд.

Восстановлением «Федоровских бань» на протяжении последних четырех лет занимался владелец бань высшего разряда «ПаровозовЪ» и фирменного банного предприятия «Мыловар» Денис Левин. В 2015 году между мэрией Новосибирска и предпринимателем, реализующим успешные банные проекты, был заключен инвестиционный договор. Сумма инвестиций составила 95 млн рублей.

Еще несколько лет назад существовала реальная опасность, что Новосибирск лишится общественного заведения, которое в начале XX века было одной из визитных карточек города. «Федоровские бани», построенные купцом Зиновием Федоровым в 1909 году, были первой общественной баней Новосибирска. К своему столетнему юбилею бани подошли в критическом аварийном состоянии и были закрыты в 2010 году.

«Проблема восстановления «Федоровских бань» упиралась в поиск надежного партнера, — рассказал 25 июня во время выездного совещания, которое прошло на территории восстановленного банного комплекса, мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — К сожалению, первый инвестор в силу разных причин не справился с задачей. В 2015 году был заключен новый инвестиционный договор с компанией Дениса Левина — Levingroup. Сегодня объект находится в стадии завершения. Остались небольшие штрихи. Бани откроем к сентябрю».

В мероприятии по подведению итогов инвестпроекта также приняли участие первый заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев, начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский, директор ООО «Новосибирск Строй Монтаж» Ян Левин.

Реализуя проект, инвестор на месте старой двухэтажной бани построил пятиэтажное здание площадью более 5 тыс. кв. м, по возможности сохранив при этом архитектурный облик «Федоровских бань». В цокольном и на первом этажах здания общей площадью 1200 кв. м расположились женское и мужское отделения банного комплекса. На остальные площади, относящиеся к бизнес-центру, претендуют два крупных арендатора, один из которых — медицинский центр федерального значения.

«Суть инвестиционного договора в том, чтобы построить заново бани, которые были. За это муниципалитет на льготных условиях передает их в наше хозяйственное ведение. Задача, которую я ставил перед собой, — совместить старое и новое, сохранить традиции. Levingroup, используя накопленные знания и опыт, построила качественные общественные бани для широкого круга горожан. Здесь сочетаются банные традиции дореволюционного Ново-Николаевска, советского Новосибирска и нынешней современной столицы Сибири», — рассказал Денис Левин.

Первым откроется мужское отделение. Оно рассчитано на одновременное пребывание в нем более 100 человек. К их услугам — три парных, одна из которых «для сталеваров» (+105 °С), купель с ледяной водой, большой зал отдыха и массажный кабинет.

Согласно инвестиционному договору в «Федоровских банях» предусмотрены социальные дни с муниципальным тарифом 105 руб./час. Детям до 12 лет и ветеранам ВОВ вход бесплатный.

В конце августа — начале сентября будет открыто мужское отделение, а к концу года — женское. «Общественные бани сегодня — это скорее мужской формат, — отметил Денис Левин. — Наша задача — убедить женщин вернуться от SPA к русским традициям».

По словам нового управляющего «Федоровскими банями», проходимость банного комплекса — около 6 тыс. посещений в месяц. В год — почти 70 тыс.

Как подчеркнул во время краткого брифинга Анатолий Локоть, этот проект наглядно иллюстрирует, как при вдумчивом подходе можно соблюсти интересы города и инвестора. «Горожане давно ждут открытия «Федоровских бань». Именно об этом говорилось в обращениях, которые поступили ко мне сразу после того, как меня выбрали мэром Новосибирска. Бани — это же не только место, где можно помыться и попариться. Вокруг каждой из них складывается особый круг общения, традиции, которые передаются из поколения в поколение. Самое главное — это даже не восстановление здания. Главное, что мы сохранили его назначение. Это будут общественные бани, доступные для всех горожан, никаких люксов и спецотделений не будет».

Сегодня в Новосибирске по инициативе муниципалитета реализуется более десятка концессионных соглашений. Благодаря этому механизму концессионеры фактически реконструировали здания детских садов и комбинатов, детского оздоровительно-образовательного центра им. С. Тюленина, муниципальных бань на улицах Объединения и Каменской. Оказывая в обновленных зданиях коммерческие услуги, концессионеры сохраняют в обязательном порядке — это предусмотрено договорами — социальную составляющую. Например, бани определенное количество дней в неделю оказывают услуги по льготным тарифам социально незащищенным категориям граждан, спортивные учреждения предоставляют определенное количество часов для занятий ребят из муниципальных секций.

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