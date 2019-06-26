Сооснователь крупного алтайского брендингового агентства PUNK YOU BRANDS Данил Снитко объявил о том, что разрывает отношения со своим партнером и сооснователем компании Ильдаром Шале. Об этом он объявил в своем аккаунте в Facebook. В качестве причины он назвал денежный вопрос и нарушения договоренностей.

«Я долго терпел, но с сегодняшнего дня я разрываю всяческие отношения с моим партнером по компании PUNK YOU BRANDS Ильдаром Шале и его супругой Ириной. Более не имею ни возможности ни желания работать с этими людьми. Хотелось бы написать, что причины творческие, но они прозаичные — деньги и нарушения договоренностей, — отметил в своем аккаунте в Facebook Данил Снитко. — Я решил написать это, чтобы у всех интересующихся была информация из первых рук, и никакие досужие домыслы бы не плодились. Возможно, я когда-нибудь напишу об этом со всеми подробностями, но пока этого достаточно». Он также отметил, что ему «предстоит еще много документальных формальностей по официальному «разводу». Все будет решаться планомерно и по возможности, надеюсь, не болезненно».

Данил Снитко заверил, что работа над клиентскими проектами «не встанет ни на минуту». «Над ними будет работать по-прежнему одна из самых сильных и цельных команд за Уралом», — пояснил Данил Снитко.

Напомним, что компания PUNK YOU BRANDS основана в 2009 году и является самым известным брендинговым агентством в Алтайском крае. С 2016 года компания входит в ассоциацию брендинговых агентств России. У PUNK YOU BRANDS есть офисы в Барнауле, Новосибирске, Москве и Нью-Йорке. Специализация агентства — создание брендов, работа со стратегиями вывода на рынок, разработка коммуникационных платформ и креативных концепий продвижения. По собственным данным компании, ею было реализовано свыше 700 проектов. Среди заказчиков — «Новотелеком», e2e4, 2ГИС, «Ростелеком», Альфа Банк, трансферная компания iway, BORK, «Посуда-Центр». Среди наиболее крупных проектов агентства — русскоязычный фестиваль рекламных и дизайн-концепций Fakestival.

Стоит отметить, что ранее свой офис в Новосибирске закрыло брендинговое агентство «Март» (ранее — «МартДизайн»). Часть сотрудников компании перешла в PUNK YOU BRANDS.

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