Экс-замминистра Красноярского края Надежда Маршалкина получила 10 лет колонии за взятки

Суд приговорил бывшего замминистра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Надежду Маршалкину к 10 годам колонии общего режима и штрафу 190 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета РФ, суд вынес приговор бывшему заместителю министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Надежде Маршалкиной. Она признана виновной в совершении двух эпизодов получения взятки в особо крупном размере.

Следствием и судом установлено, что Надежда Маршалкина, занимая высокую должность в госучреждении, а впоследствии в органе исполнительной власти, предложила своему знакомому — руководителю крупной коммерческой организации — дать ей взятки в размере 10% от общей стоимости планируемых к заключению государственных контрактов по строительству Богучанской ГЭС, а именно около 17 млн рублей. Также она хотела получить процент от планируемого к заключению государственного контракта по строительству объектов инфраструктуры и открытию грузового движения на железнодорожной линии Карабула – Ярки в Красноярском крае – около 55 млн рублей.

Таким образом, общая сумма взяток должна была составить около 72 млн, но в связи с возникшим конфликтом с руководителем крупной коммерческой организации экс-чиновница получила только часть от этой суммы в виде двух автомобилей стоимостью около 4,7 млн рублей и 14 млн рублей путем безналичного перечисления на счет фирмы, в которой она являлась учредителем.

Приговором суда Надежде Маршалкиной назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в 190 млн рублей и лишением права занимать определенные должности на государственной службе сроком на 6 лет.

Напомним, в ноябре 2015 года чиновница была уволена с поста замминистра с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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