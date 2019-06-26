Шесть промпредприятий Кузбасса подали заявки на господдержку экспортеров по нацпроекту

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» шесть промышленных предприятий Кузбасса создали корпоративные экспортные программы и намерены получить господдержку для их реализации.

Как сообщает пресс-служба администрации кемеровской области, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» минпромторг РФ формирует единый федеральный перечень организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК).

По данным департамента промышленности Кемеровской области, от Кузбасса заявки подали химический завод «Азот» (входит в состав АО «СДС Азот»), крупнотоннажное предприятие по выпуску ионообменных смол «Токем» (единственное в России), машиностроительные производства «КОРМЗ», НПО «Антрацит Машиностроение», «Горный инструмент» и «ТоргИнвест».

Эти компании создали корпоративные экспортные программы и намерены получить господдержку для их реализации. Включение предприятий в единый перечень российских экспортеров поспособствует привлечению федеральных средств для реализации КППК, выходу на новые рынки, а также достижению цели регионального проекта «Промышленный экспорт Кемеровской области» по увеличению объемов экспорта конкурентоспособной промышленной продукции региона.

Отбор организаций, с которыми заключат соглашения, будет проходить в течение месяца. Документ предусматривает субсидирование 4,5% банковской ставки по кредитам на развитие производств в целях расширения экспортного потенциала предприятий.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в Новосибирской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в ближайшие шесть лет на реализацию механизмов поддержки корпоративных программ повышения конкурентоспособности планируется направить 327 млрд рублей.

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