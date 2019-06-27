Как стало известно «Континенту Сибирь», бывший новосибирский дилерский центр Toyota на Фрунзе группы компаний «СЛК-Моторс», расположенный между ТРЦ «Сибирский Молл» и ЖК «Созвездие», вероятнее всего будет снесен. На его месте планируется построить жилой комплекс.

Напомним, что дилерский центр Toyota на Фрунзе был построен группой компаний «СЛК-Моторс». Дилерский центр расположен на территории, занимающей 1,44 га. Здание салона имеет три уровня. Общая площадь застройки составляет 14,5 тыс. кв. метров. Объем инвестиций в строительство «Тойота Центра» составлял $18,5 млн. Строительство дилерского центра было начато 1 декабря 2005 года, он был возведен всего за 12,5 месяца и был торжественно открыт в декабре 2006 года в присутствии Томоаки Ниситани, занимавшего тогда пост президента ООО «Тойота Мотор», и Василия Юрченко, на тот момент первого вице-губернатора Новосибирской области.

В феврале 2016 года дилерский договор между ГК «СЛК-Моторс» и ООО «Тойота Мотор» был расторгнут, после чего здание осталось без движения. В ходе последующего банкротства НАО «СЛК-Моторс» актив перешел кредитору дилера – банку «Открытие».

В январе 2019 года по объекту прошли торги. Победителем стал новосибирский бизнесмен Тимур Саттаров, который является основателем универмага LUKSE, крупного fashion-ритейлера SATICO GROUP, а также застройщиком элитного жилого комплекса «Монблан» и франчайзи фитнес-клуба World Class в Новосибирске. Покупка обошлась ему в 222 млн рублей.

О том, что на месте дилерского центра Toyota на Фрунзе будет построен жилой комплекс, «Континенту Сибирь» подтвердили несколько участников строительного рынка региона. По предварительным данным, первоначальный проект предполагает там строительство сразу трех домов. Предполагается, что ориентиром может служить жилой комплекс «Монблан», уже построенный Тимуром Саттаровым на улице Щетинкина, однако в случае с улицей Фрунзе речь идет об объектах в более низкой ценовой категории. Получить комментарии Тимура Саттарова на момент публикации не удалось.

Стоит отметить, что в 2018 году Тимур Саттаров также приобрел здание полнофункционального дилерского центра Ford-Mazda группы компаний «МАКС Моторс» на Немировича-Данченко на участке в 2,2 гектара. В комментариях «КС» он тогда отметил, что не планирует заниматься автобизнесом, а объект будет использован для других целей. Предполагается, что на его месте также может быть построен жилой комплекс.

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