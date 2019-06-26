На достройку «проблемных» домов Омской области необходимо дополнительно 1,9 млрд рублей

В Омской области на завершение строительства домов «обманутых» дольщиков необходимо около 4,8 млрд руб. У правительства региона есть только часть этой суммы. Для решения проблемы необходимы дополнительные 1,9 млрд рублей.

По информации пресс-службы правительства Омской области, в прошлом году при содействии региональных властей введены в эксплуатацию 4 проблемных многоквартирных дома, жильем были обеспечены 605 семей. На сегодняшний день в «дорожную карту» области включены 28 объектов с неисполненными обязательствами перед дольщиками, в реестре пострадавших участников строительства числятся 748 человек.

Однако, только 9 домов можно достроить без привлечения бюджетных средств силами инвесторов-застройщиков с помощью существующих региональных мер поддержки. В целом, для завершения строительства «проблемных» домов необходимо около 4,8 млрд рублей. Стоимость активов — свободных квартир и офисов — составляет порядка 2,8 млрд. На достройку домов необходимо дополнительно 1,9 млрд рублей.

По инициативе губернатора Александра Буркова в регионе реализуется целый комплекс мер для восстановления прав пострадавших участников долевого строительства, включая безвозмездное подключение проблемных домов к сетям ресурсных организаций и привлечение инвесторов для решения ситуации с недостроями. Кроме того, установлены льготы для застройщиков. Например, участие в региональной программе, направленной на снижение процентной ставки по ипотечному кредитованию и первоначального взноса по кредиту. Снижена стоимость арендной платы за земельные участки под «проблемными» многоквартирными домами путем применения понижающего коэффициента. Также, принят закон о предоставлении земельного участка в аренду без торгов инвестору, взявшемуся построить жилье с передачей части квартир дольщикам.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в Новосибирской области в настоящее время реализуется 12 инвестпроектов, благодаря которым будут восстановлены нарушенные права дольщиков 14 «проблемных» домов. Такие меры правительства региона получили высокую оценку на Всероссийском совещании в минстрое РФ.

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