В Сбербанке прошел семинар по BIM – цифровому моделированию зданий

Новосибирские застройщики встретились в Сбербанке на семинаре по BIM – цифровому моделированию зданий. Собравшимся рассказали о новых технологиях в рамках предстоящих изменений в градостроительном кодексе.

Семинар по BIM-технологиям стал первым подобным мероприятием на территории Новосибирской области. Участие в нём приняли главный архитектор региона Александр Авсейков, главный архитектор города Виктор Тимонов, председатель Экспертного совета по BIM при Российской Гильдии управляющих и девелоперов Сергей Должников и более 60 застройщиков.

Некоторые представители строительной отрасли сегодня уже применяют BIM, часть находятся в стадии перехода. На деловой встрече в Сбербанке застройщики получили всю необходимую информацию по использованию BIM-технологий.

Стоит отметить, что современная 3D-технология позволяет просчитать все строительные параметры еще до начала работ, сократив сроки реализации проекта, упростив эксплуатацию возведённого объекта и продлив срок его службы.

Кроме того, в июне 2019 года планируются к утверждению изменения в градостроителный кодекс РФ, в рамках которых использование BIM 1 июля станет обязательным для госконтрактов. Дорожная карта по переходу на BIM была утверждена президентом РФ.

Как отметил заместитель председателя Сибирского банка — управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Игорь Безматерных, сегодня банк стремится стать высокотехнологичной компанией и видит свою миссию в том, чтобы знакомить с самыми современными технологиями клиентов и партнеров. Организовав семинар по BIM, Сбербанк хотел провести некую просветительскую работу, информировать застройщиков о новой 3D-модели. Преимущество BIM заключается в том, что бюджеты строительных проектов в результате станут более прозрачными, это позволит предлагать клиентам более привлекательные условия финансирования.

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