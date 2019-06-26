Чиновники Новокузнецка подозреваются в мошенничестве, связанном с переселением людей из аварийного жилья

Прокуратурой Новокузнецка Кемеровской области выявлены преступления при переселении граждан из аварийного жилищного фонда сотрудниками администрации города.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области, сотрудники ведомства установили, что для переселения людей из многоквартирных домов, в том числе признанных аварийными, в муниципальную собственность были приобретены жилые помещения. Однако должностные лица администрации Новокузнецка принимали решения о предоставлении этих квартир гражданам, не имеющим на то законных оснований. Ранее эти люди не проживали в аварийном жилфонде и не являлись нуждающимися в жилом помещении. Без достаточных правовых оснований заключались договоры социального найма жилья.
Кроме того, через непродолжительное время после заключения данных договоров, должностные лица администрации города заключали с «новоселами» договоры о передаче жилых помещений в собственность. После этого, регистрировался переход права собственности в частную, и жилье выбывало из муниципального жилфонда. Тем самым городу был причинен ущерб в сумме более 3 млн рублей.
По результатам проверки прокурор Новокузнецка направил материалы для возбуждения уголовного дела в следственные органы. В настоящее время возбуждены и расследуются три уголовных дела по признакам мошенничества.
Ранее «Континент Сибирь» писал, что глава Новокузнецка Сергей Кузнецов отстранил от должности начальника управления по учету и приватизации жилых помещений Виталия Пуляева. Чиновник подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
Также в управлении по учету и приватизации жилых помещений следователями совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Кемеровской области были проведены оперативные мероприятия. В результате обыска изъяты необходимые документы.
Воруют! С десяток лет назад я просил дважды в Администрации города грант для возрождения производства противораковых препаратов. Отказали, а вскоре обнаружилось воровство этих грантов. Группе дали по паре лет условно (ну, там, штрафы и пр.). Год назад Мэр на личном приеме обещал дать деньги, после напоминания через год уведомил, чтобы я брал кредит (в отсутствии производства!). В Области, где я также просил грант, недавно посадили на три годика директора Технопарка, тяпнул 5 миллионов.