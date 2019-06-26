Депутаты Алтайского края теперь будут согласовывать кандидатуры министров финансов и экономического развития

Депутаты заксобрания Алтайского края в окончательной редакции приняли законопроект о даче парламентариями согласия на назначение министров финансов и экономического развития.

Как рассказали в пресс-службе заксобрания Алтайского края, проект закона «О порядке дачи согласия Алтайским краевым Законодательным собранием на назначение отдельных должностных лиц правительства Алтайского края» разработан в целях установления порядка дачи согласия парламентариями на назначение руководителей органов исполнительной власти в сфере экономического развития и в сфере финансов.

Как рассказала представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань, возможность согласования представительным органом государственной власти субъекта РФ назначения на должность отдельных лиц предусмотрена законом «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти».

Данный законопроект внес губернатор Виктор Томенко. Его суть в том, что депутатский корпус теперь может согласовывать министров экономического развития и финансов. Согласно документу, глава региона направляет кандидатуры на рассмотрение парламентариям. Если они не сделают этого, руководитель края вправе назначить министров без согласия депутатов.

Указанный законопроект был принят в первом чтении на 31-й сессии АКЗС. Замечаний и предложений по законопроекту ко второму чтению не поступило. Документ парламентарии поддержали практически единогласно.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в Алтайском крае в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приступили к обновлению дороги в обход Барнаула. План предусматривает также реконструкцию моста через реку Барнаулку.

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