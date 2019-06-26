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Управляющий партнер консалтинговой группы «Управленческая практика»
Политолог
Заместитель директора ГПНТБ СО РАН
Заместитель директора ГПНТБ СО РАН
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