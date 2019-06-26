Арбитражный суд Новосибирской области начал процедуру банкротства работавшей под брендом #Расцветай компании бизнесмена Алексея Корнакова, погибшего минувшей весной. Признать компанию несостоятельной потребовала строительная фирма «Регион Строй».

Как указывается в материалах дела, сумма исковых требований ООО «Регион Строй» к ООО «Блоссом», учредителями которого значатся Алексей Корнаков и Сергей Машнин, составляет немногим более 377 тыс. рублей. Это задолженность по договору подряда. Суд возбудил производство по делу о банкротстве, заседание назначено на 25 июля текущего года.

Напомним, создатель компании «Блоссом» (#Расцветай) Алексей Корнаков погиб 17 марта текущего года, по данным следствия мужчина выпал из окна 9-го этажа одного из домов в Центральном районе. Алексей Корнаков в 1995 году участвовал в создании Хилокского рынка, в 2001 основал агрокомплекс «Емельяновский». С 2004 по 2006 годы занимал пост заместителя руководителя департамента агропромышленного комплекса Новосибирской области, курировал сельское хозяйства, в 2006 году участвовал в создании Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, был его первым генеральным директором. В 2018 году Алексей Корнаков создал холдинг «Расцветай». Компания специализируется на продаже косметологических средств и биологически-активных добавок по принципу сетевого маркетинга.

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