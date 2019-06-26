Вице-мэр Сафиуллин официально уволился из мэрии Новосибирска

С сегодняшнего дня заместитель главы Новосибирска по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин больше не работает в мэрии.

Заявление об увольнении вице-мэра, курирующего городское хозяйство, подписано главой Новосибирска Анатолием Локтем. С 26 июня вице-мэр официально освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Вчера «Континент Сибирь» сообщал о предстоящем увольнении чиновника. Впрочем, информация о возможном уходе Данияра Сафиуллина муссировалась на протяжение нескольких месяцев. В мае этого года он принял участие в конкурсе на должность директора ФГУП «УЭВ». Должность досталась бывшему главному инженеру предприятия Дмитрию Бурденко.

Кроме того, в мае новосибирская «Родина» проводила голосование среди всех желающих высказаться за возможного кандидата от партии. Данияр Сафиуллин был в числе предложенных кандидатур. 16 июня в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» вице-мэр рассказал, что он находится в отпуске. По его словам, предложений об участии в выборах ни от какой из политических сил ему не поступало.

Данияр Сафиуллин — бывший военный, работает в мэрии с 2011 года. При Владимире Городецком возглавлял департамент по чрезвычайным ситуациям. При Анатолии Локте стал заместителем мэра Новосибирска по городскому хозяйству. Чиновнику были подконтрольны департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии. Также он осуществлял оперативное руководство «Дирекции строительства транспортных сооружений» и комитета мэрии по вопросам обеспечения городского хозяйства материально-техническими ресурсами «Новосибгорресурс»».

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