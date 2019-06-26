Врио главы республики Алтай Олег Хорохордин в рамках рабочей поездки в Москву попросил министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова передать неиспользуемые земли СО РАН в Шебалинском районе республики в собственность муниципалитета. Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе правительства республики Алтай.

Олег Хорохордин обратился к Михаилу Котюкову с просьбой о передаче неиспользуемых земель научного учреждения «Алтайское экспериментальное сельское хозяйство» Сибирского отделения Российской академии наук в Шебалинском районе в собственность муниципалитета. Это необходимо для выделения участков жителям.

Олег Хорохордин пояснил, что опытная станция не использует значительный процент предоставленных земель. По поручению врио главы региона, ранее специалисты составили перечень неиспользуемых земель, которые в дальнейшем планируется передать в пользование жителям муниципального образования.

«В Шебалинском районе наиболее остро ощущается нехватка земельных ресурсов под ведение личного подсобного хозяйства, организации сельскохозяйственных предприятий, обустройства фермерского хозяйства. Это район, где испокон веков население занималось сельским хозяйством. Поэтому было принято решение ходатайствовать о передаче земель на нужды жителей района», — процитировали Олега Хорохордина в пресс-службе правительства республики.

Михаил Котюков заверил, что вопрос будет детально проанализирован и рассмотрен в ближайшее время.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что Олег Хорохордин попросил у министра транспорта РФ Евгения Дитриха субсидию на строительство дороги до границы с Казахстаном.

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